Fiat Chrysler и Foxconn начали переговоры о создании СП по производству электромобилей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и тайваньская Foxconn Technology Group, крупнейший в мире производитель электроники по контрактам, ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству электромобилей.

Как сообщает FCA в пресс-релизе, деятельность СП изначально будет сфокусирована на китайском рынке. Помимо электромобилей, оно будет развивать системы подключения автомобилей к интернету.

"Стороны находятся в процессе подписания предварительного соглашения, которое будет основой для последующих обсуждений, направленных на достижение финальных обязывающих соглашений в ближайшие несколько месяцев", - добавили в FCA.

Foxconn пытается расширить сферу своей деятельности и увеличить прибыль, пишет The Wall Street Journal. Компания является основным сборщиком смартфонов iPhone, продажи которых замедляются из-за растущей конкуренции со стороны китайских брендов и увеличения срока пользования смартфонами.

В ноябре председатель Foxconn Лю Янг во время телефонной конференции с инвесторами заявил, что сектор электромобилей является одним из направлений, которое компания намерена развивать для обеспечения своего роста.

Сотрудничество с Foxconn будет способствовать стремлению FCA продавать электромобили в Китае. Крупнейшие мировые автопроизводители инвестируют в производство электромобилей в КНР, чтобы соблюдать установленные правительством стандарты. FCA, которая инвестировала в этот сектор меньше своих конкурентов, испытывает давление в связи с ужесточением норм выбросов углекислого газа в Китае и Европе.

Слияние французской PSA Group и FCA, о котором было объявлено в октябре 2019 года, помимо прочего, направлено на развитие передовых технологий, включая электромобили.

В 2019 году продажи новых автомобилей в Китае сократились второй год подряд. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи транспортных средств дилерским центрам в минувшем году уменьшились на 8,2%, до 25,769 млн единиц. CAAM прогнозирует, что в 2020 году продажи автомобилей в стране снизятся на 2%.

Несмотря на китайские стандарты, нацеленные на внедрение электромобилей, реализация машин, работающих на новых источниках энергии (NEV), сократилась в 2019 году на 4% из-за снижения государственных субсидий.

Котировки акций FCA в ходе торгов в пятницу растут на 0,59%.