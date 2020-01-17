Банк "Траст" потратит почти 200 млн рублей на поиск навредивших ему лиц

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Банк "Траст" хочет нанять компанию для выявления операций, нанесших ему ущерб, и лиц, которые стояли за этими сделками, соответствующая закупка была размещена банком на этой неделе; на эти цели финансовая организация готова потратить почти 200 млн рублей.

Собранную информацию "Траст" планирует использовать при предъявлении исков в суды РФ и иностранных юрисдикций. "Траст" не раскрывает, о каких конкретно компаниях и сделках идет речь, эти сведения будут переданы победителю тендера в течение 10 дней после подписания договора. Указан лишь период исследования - с января 2013 года по август 2017 года (начало санации банка "Открытие", которому на тот момент принадлежал "Траст").

Начальная (максимальная) цена договора составляет 195,5 млн рублей, заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 22 января. Выявление сделок будет осуществляться в несколько этапов. Первый этап включает инвентаризацию данных; анализ структуры группы компаний, их операций и транзакций, требований банка к группе компаний на предмет выявления сделок, нанесших ущерб "Трасту"; анализ бенефициаров на предмет определения полного периметра подконтрольных им компаний.

Первый этап расследования

В ходе первого этапа исполнитель должен идентифицировать места хранения потенциально релевантной информации и зафиксировать состояние систем хранения данных. Кроме того, победитель конкурса должен провести инвентаризацию источников информации на электронных и бумажных носителях (предварительно РФ, Кипр) и оказать методологическую и техническую помощь в обеспечении сохранности оборудования и данных, а также создать криминалистические образы носителей информации. Объем работ предполагает предварительное обследование всех доступных рабочих станций, серверов и систем хранения данных и снятие криминалистических образов с ИТ-оборудования суммарным объемом не более 100 Тб данных.

Кроме того, исполнитель должен будет составить полный перечень бенефициаров группы в течение периода исследования, список компаний, которые входили в периметр группы, а также крупных сделок группы за эти четыре года. Более того, он должен будет построить график хронологической последовательности выявленных событий (изменений, сделок) и проанализировать эффективность деятельности группы компаний на основе данных открытых источников.

В числе других требований на этом этапе: анализ результатов временной администрации ЦБ, сотрудников банка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ); анализ операций с ценными бумагами группы компаний и участников рынка на основе; анализ данных SWIFT для выявления конечных получателей средств и иных деталей транзакций. Кроме того, "Траст" просит проанализировать информацию в части определения рыночной стоимости активов (включая отчеты оценщиков), приобретенных или утраченных в результате сделок, и деловые интересы бенефициаров в течение анализируемого периода (включая выявление существенных сделок с группой компаний).

Второй этап

Второй этап работ включает в себя детальное исследование приоритетных кейсов и существенных эпизодов вывода средств, сбор, фиксацию, систематизацию и анализ доказательной базы.

В частности, исполнитель должен предоставить детальный анализ и описание цепочек операций с признаками вывода средств, нарушений договорных условий (например, целевого использования кредита), составить перечень компаний-участников таких схем, ответственных сотрудников и лиц, принимавших решения по сделкам. Победитель конкурса должен будет установить признаки связи между участниками выявленных сомнительных сделок и анализируемыми бывшими бенефициарами группы компаний, а также провести консультации с экспертами для выявления дополнительной информации по запросам банка.

Исполнитель должен будет провести анализ цифровой информации в отношении лиц, вовлеченных в сделки по приоритетным кейсам, подготовить и систематизировать электронные доказательства, а также провести интервью с сотрудниками группы компаний для получения уточняющей информации и сбору доказательств по выбранным сделкам.

"Траст" предъявляет следующие требования к участникам закупки: срок существования компании не менее 4 лет; численность команды форензик-специалистов (специалистов по выявлению корпоративного мошенничества) не менее 15 человек; наличие не менее 5 сотрудников с подтвержденным опытом участия более 3 лет в финансовых расследованиях в системно значимых банках; наличие не менее 3 сертифицированных по международным требованиям специалистов в области финансовых и корпоративных расследований, противодействий мошенничеству; наличие офисов и/или представительств и/или партнерств за рубежом (Англия); наличие у участника завершенных или текущих проектов в области цифровой криминалистики и e-Discovery, наличие соответствующего ПО, технического инструментария, а также опыта подготовки доказательств для представления в судебных процессах.

ЦБ РФ в мае 2018 года объявил о создании на базе "Траста" банка непрофильных активов. На его баланс передавались непрофильные активы санируемых банка "Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка. Сейчас Банк России владеет 97,7% банка "Траст", банк "Открытие" - 1,3%. Еще около 1% акций "Траста" в феврале 2019 года получила структура РФПИ. До августа 2017 года "Траст" санировался группой банка "Открытие", основным собственником которого являлся "Открытие холдинг".