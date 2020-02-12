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Группа "Сафмар" вернула "Трасту" в 2019 году 37 млрд рублей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Сафмар" семьи Гуцериевых вернула "Трасту" (на его базе создан Банк непрофильных активов) в 2019 году 37 млрд рублей, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Александр Соколов.

"Все обязательства, которые приходились на 2019 год, группой Гуцериева перед нами были исполнены. Мы в рамках соглашения получили порядка 37 млрд рублей прямого денежного возмещения, порядка на 40 млрд рублей выросла справедливая стоимость активов (связанных с группой - ИФ), то есть общий эффект, который мы уже достигли, уже по факту получили в 2019 году от реализации соглашения, для нас составил порядка 77 млрд рублей", - сказал Соколов.

Он не уточнил, какие именно активы банк передал "Сафмару" в рамках проведенных в 2019 году сделок. "Что касается полученных денежных средств - это чисто деньги. Мы в рамках нашего соглашения реализовали часть активов, что и сформировало сумму в 37 млрд рублей", - отметил он, отказавшись называть эти активы.

Не ответил он и на вопрос, вошли ли в соглашение с "Сафмаром" привилегированные акции "Русснефти", перешедшие "Трасту" в рамках присоединения Рост банка (25% капитала нефтяной компании). "Я детали соглашения, всю структуру соглашения не буду раскрывать. Это конфиденциальная информация для банка. Извините, здесь допдеталей не будет", - заявил он.

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При этом Соколов добавил, что банк планирует "префы" "Русснефти" продать. "Мы будем привилегированные акции продавать, как и любой актив на нашем балансе. Кому мы будем продавать, в какой форме, пока это не структурировано. Из актива мы будем выходить рано или поздно", - отметил глава банка "Траст".

Он добавил, что изменение условий по привилегированным акциям "Русснефти", и прежде всего повышение их дивидендной доходности, повлияло на переоценку этого инструмента.

Спор урегулировали

Банк "Траст", банк "Открытие" и группа "Сафмар" в начале ноября 2019 года сообщили о подписании соглашения об урегулировании споров. Общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения, превышает 135 млрд рублей.

Стороны договорились, что группа "Сафмар" выкупит ряд активов у группы банка "Траст" на сумму около 94 млрд рублей; реструктуризирует часть активов, в данный момент принадлежащих банку, на общую сумму 41 млрд рублей, а также откажется от исковых требований к группам "Траст" и "БФКО" совокупно на 31 млрд рублей.

Ряд денежных сделок на 35 млрд рублей должны были завершиться до 31 декабря 2019 года, а трансформация активов - до конца первого квартала 2020 года. Остальные платежи должны осуществляться по утвержденному графику до конца третьего квартала 2024 года.

Микаил Шишханов, а также другие менеджеры, которые контролировали Бинбанк и Рост банк до февраля 2017 года, когда Михаил Гуцериев возглавил банковскую группу "БИН", в соглашение об урегулировании не вошли. С ними предстоит отдельная работа за рамками подписанного соглашения. Соколов отметил, что эта работа продолжается, завершить оценку активов в рамках этой работы планируется в 2020 году.

"Мы говорили о том, что наше соглашение покрывает определенный набор физических и юридических лиц, куда Микаил Османович Шишханов и прочие коллеги не входят. Соответственно, по тем физическим и юридическим лицам, кто не вошел в соглашение, ведется работа в очень простом ключе. Мы завершаем процесс расчета убытков и формирования наших требований к ним. Все очень просто. Как только мы расчеты завершим и подготовим качественную фактуру, мы претензии, естественно, предъявим", - заявил Соколов.

ЦБ РФ в мае 2018 года объявил о создании на базе "Траста" банка непрофильных активов. На его баланс передавались непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка .

Банк России владеет 97,7% банка "Траст", банк "Открытие" - 1,3%. Еще около 1% акций "Траста" в феврале 2019 года получила структура РФПИ.

Сафмар Траст

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