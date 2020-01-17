Цена палладия взлетела максимальными темпами с 2008 года и превысила $2500 за унцию

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Цена палладия в пятницу растет двенадцатую сессию подряд, продолжая бить рекорды.

С начала 2020 года драгметалл подорожал уже на 30% на опасениях ухудшения ситуации с его поставками на мировой рынок при ожиданиях роста спроса.

Цена палладия на спотовом рынке в пятницу подскочила на 9,3% - максимальными темпами с 2008 года, достигнув рекордных $2528,51 за унцию, сообщает агентство Bloomberg.

Перебои в добыче платины в ЮАР, где производители вынуждены приостанавливать операции из-за проблем с подачей электроэнергии, является одним из ключевых двигателей роста цены, отмечает аналитик ABN Amro Bank NV Жоржетт Боле. ЮАР является вторым по величине в мире производителем палладия.

Тем временем спрос на палладий растет, поскольку драгметалл все более активно используется в производстве автомобильных катализаторов в условиях ужесточения требований для уровня выбросов во многих странах мира.

Несмотря на то, что подъем цен на палладий обусловлен фундаментальными факторами, темпы роста стоимости драгметалла уже превзошли все прогнозы, говорит аналитик Noah Capital Markets Рене Хочрайтер. Он ожидает, что средняя цена палладия в дальнейшем в этом году будет составлять $2250 за унцию.

"Цены не могут идти вверх вечно, и после столь существенного подъема рынок ждет коррекция, несмотря на то, что фундаментальные факторы вряд ли изменятся в скором времени", - отмечает Хочрайтер.

По словам Боле, в ситуации, подобно текущей, "сложно предсказать пиковый уровень для рынка, однако, когда цена палладия начнет снижаться, ее падение будет крайне резким".