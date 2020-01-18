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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Глава МВФ предупредила о риске новой Великой депрессии

Глава МВФ предупредила о риске новой Великой депрессии
Глава МВФ Кристалина Георгиева
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что новая Великая депрессия грозит мировой экономике из-за всеобщего неравенства и нестабильности финансового сектора.

Выступая в Институте мировой экономики Петерсона, она заявила, что согласно новому исследованию МВФ сейчас наблюдается тренд, сходных с ситуацией 1920-х годов, которые окончились крахом рынков в 1929 году.

По словам Георгиевой, за последние 20 лет неравенства между странами стало меньше, однако разрыв между гражданами внутри одной страны стал гораздо заметнее.

"В Великобритании, к примеру, 10% самых обеспеченных граждан имеют столько же богатства, сколько 50% беднейших. Эта ситуация наблюдается практически в каждой стране Организации экономического сотрудничества и развития, где разрыв между богатейшими и беднейшими слоями достиг или близок к рекордному", - приводит высказывание главы МВФ The Guardian.

Георгиева добавила, что этот тренд напоминает происходившее в начале XX века, когда технологии и укрупнение предприятиц привели к процветанию, к эпохе "ревущих 20-х", а в итоге к финансовому кризису.

Она отмечает, что чрезмерный рост неравенства играет на руку популистам, что чревато политическими переворотами.

И хотя основную роль в устранении неравенства продолжает играть государство, Георгиева убеждена, что нельзя игнорировать финансовый сектор, который также может оказать как положительное, так и отрицательное влияние.

Глава МВФ предупредила, что климатические проблемы и торговый протекционизм означают еще большую финансовую волатильность и социальную нестабильность в будущем.

Она отметила, что споры между США и Европой сигнализируют о необходимости совершенствования мировой торговли.

МВФ Кристалина Георгиева

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