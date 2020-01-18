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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation) объявила о чрезвычайной ситуации в связи с блокировкой экспорта нефти из ряда портов, говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что соответствующие указания поступили от службы охраны нефтяных объектов в центральной и восточной зонах страны и командования Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром. По оценкам Национальной нефтяной корпорации Ливии, это приведет к сокращению добычи нефти на на 800 тысяч баррелей в сутки и финансовым убыткам в размере примерно 55 миллионов долларов ежесуточно.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире и пользующееся поддержкой Анкары правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Ливия Национальная нефтяная корпорация ЛНА

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