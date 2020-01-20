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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

Brent подорожала до $65,7 за баррель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут на новых сигналах усиления напряженности на Ближнем Востоке.

К 8:25 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,85 (1,31%) к уровню закрытия пятницы и торговались у $65,7 за баррель. За пятницу Brent подорожала на $0,23 (0,36%), до $64,85 за баррель.

Февральский фьючерс на WTI к этому же времени дорожал в Нью-Йорке на $0,67 (1,14%), до $59,21 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,02 (0,03%), до $58,54 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 0,2%, WTI - почти на 0,9%, причем снижение было отмечено по итогам второй недели подряд.

Росту цен в понедельник способствует приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 000 баррелей в сутки. Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, сообщает Bloomberg.

В Ливии добыча нефти упала примерно на 800 000 баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

"Скачок цен на нефть является разумным ответом на новости из Ливии и говорит о повышенной нервозности на рынке, - отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти. - События в Ираке потенциально являются еще более серьезными".

Brent WTI США Ливия Халифа Хафтар Ирак

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