"Коммерсантъ" узнал о планах правительства оказать господдержку Норникелю

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Правительство рассматривает несколько вариантов оказания господдержки "Норникелю", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, информированный о дискуссии. Представитель "Норникеля" не стал это комментировать.

В ноябре 2019 года глава компании Владимир Потанин в письме попросил президента Владимира Путина поддержать программу развития "Норникеля", объем которой превышает 2,5 трлн рублей) и поручить чиновникам разработать меры для ее господдержки. Компания запланировала крупную программу модернизации мощностей и улучшения экологии в Норильске. Путин поручил своему помощнику Андрею Белоусову и на тот момент первому вице-премьеру Антону Силуанову "рассмотреть и поддержать" просьбу бизнесмена.

По сведениям газеты, в частности, рассматривается возможность заключить соглашение о защите капиталовложений, софинансирование программы обновления жилого фонда Норильска, портовой инфраструктуры и закупки судов ледового класса. Также рассматривается возможность увеличить налоговый вычет для затрат на геологоразведку, сейчас повышающий коэффициент к вычету — 1,5, "Норникель" просит увеличить его до 3,5. Схожий вычет может быть применен для расходов на социальные проекты компании. Также в рамках экологической программы рассматривается переоформление разрешительной документации на выбросы загрязняющих веществ до момента получения компанией комплексного экологического разрешения.

Предложенные меры нужно изучить, так как они потребуют существенных изменений законов, регулирующих финансовую и социальную сферу, отметил источник издания в правительстве.

В письме Потанина говорилось, что в результате вложений в производственные мощности по всей цепочке добыча руды к 2030 году вырастет примерно на 150% по сравнению с 2017 годом, производство никеля и меди вырастет на 30-40%, металлов платиновой группы - до 95%. "Норникель" также планирует вложить 250 млрд рублей до 2025 года в экологическую программу, чтобы за пять лет снизить уровень выбросов диоксида серы на 90% к уровню 2015 года.

"Норникель" в конце прошлого года представил стратегию роста, предусматривающую как развитие добычи на действующих и новых мощностях, так и экологическую модернизацию заводов на Таймыре и Кольском полуострове. Планируется реализация ряда горных проектов на основе ресурсной базы действующих месторождений, в результате которых добыча руды на Таймыре вырастет на 75%, с 17 до 27-30 млн тонн в год к 2030 г.