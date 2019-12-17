Акционеры "Норникеля" одобрили дивиденды за 9 месяцев

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров ПАО "ГМК "Норильский никель" одобрило выплату дивидендов по итогам 9 месяцев в размере 604,09 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Дивиденды получат акционеры по данным реестра на 27 декабря.

"Норникель" уже выплачивал дивиденды за 6 месяцев 2019 года. Последний раз ГМК начисляла дивиденды и за полугодие, и за 9 месяцев (а также финальные за год) в 2015 году. После этого она производила выплаты только за 6 месяцев и финальные.

За I полугодие "Норникель" начислил 883,93 рубля на акцию, всего выплатил около $2,1 млрд, по сравнению с 776,02 рубля и $1,8 млрд годом ранее. За последние 3 года "Норникель" выплатил около $10,3 млрд дивидендов.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций "Норникеля". "РусАл" контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - 4,2% акций.