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Москва и Минск согласовали подход к вопросу о компенсациях за "грязную" нефть

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Правительства Белоруссии и России согласовали подходы и методику компенсации белорусской стороне издержек за поставки в апреле 2019 года российской нефти, загрязненной хлоридами. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина Белоруссии и подтвердили в пресс-службе российского врио вице-премьера Дмитрия Козака.

Договоренность по подходам и методике была достигнута 17 января на переговорах с участием вице-премьера Игоря Ляшенко, уточнили в Минске. Там добавили, что переговоры на уровне специалистов проходят регулярно.

Ляшенко 17 января в Москве провел переговоры с Козаком.

Белорусский оператор трубопровода "Транснефти" "Дружба" - "Гомельтранснефть Дружба" - в апреле 2019 года заметил, что в трубе появилась загрязненная нефть, которая начала портить оборудование. В Минске заявили о ущербе в связи с выходом оборудования из строя, а также в связи с недополучением выручки за транзит нефти, поскольку прокачка нефти была остановлена на время вытеснения грязного топлива.

"Гомельтранснефть Дружба" оценила недополученную выручку в $23 млн. Для восстановления доходов компания с сентября повысила тарифы на транзит на 3,7%.

Глава Минэнерго Александр Новак сначала оценил ущерб от загрязнения нефти менее чем в $100 млн, хотя Минск только в эту сумму оценивал потери от недополученной в апреле выгоды в связи с приостановкой транзита. На Мозырском НПЗ хлорорганика попортила оборудование на $30 млн, отмечал вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. Завод предложил "Транснефти" возместить ему издержки на $155 млн.

Белоруссия Дружба Транснефть Игорь Ляшенко

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