В Белоруссии подсчитали потери бюджета от налогового маневра и "грязной" нефти

Поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в бюджет республики в 2019 году упало на 33,2%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в белорусский бюджет в 2019 году упало на 33,2% из-за налогового маневра РФ и приостановки экспорта автотоплива в апреле-мае прошлого года в связи с поставками загрязненной хлоридами нефти.

"За 2019 год в республиканский бюджет поступило свыше Br9 млрд (263,3 млрд российских рублей - ИФ) платежей, контролируемых Государственным таможенным комитетом. Это почти на Br400 млн (4,2%) меньше, чем в 2018 году. Одна из причин такого падения - снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%)", - доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко в понедельник председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько.

Данные ГТК о сокращении экспортных пошлин приводит госагентство БелТА. В ГТК отмечают, что потери экспортных пошлин на нефтепродукты "частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами". В связи с этим в бюджет поступило более 82,5 млн белорусских рублей.

Сенько сообщил, что, несмотря на падение нефтяных доходов бюджета, в целом по итогам 2019 года "по таможенным платежам, которые должны были поступить в бюджет нашей страны, прогнозный показатель, доведенный нам Министерством финансов, выполнен на 100,5% (т.е. поступило на 0,5% больше плана - ИФ)".

По его данным, за 2019 год через белорусскую границу на ввоз и на вывоз перемещено 111 млн тонн товаров, что на 3,2 млн тонн (на 2,8%) меньше показателей 2018 года. Основной причиной стало снижение транзита угля из России железнодорожным транспортом, пояснил руководитель ГТК.

При этом общий транзитный поток при ввозе товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через Белоруссию вырос на 5,4% и составил 17,5 млн тонн, из них 11,4 млн тонн составили грузы, поставленные в Россию.

Количество перемещенного через белорусскую границу грузового транспорта также выросло на 5,1% до 2,3 млн единиц. Это говорит об увеличении нагрузки на автодорожные пункты пропуска, отметил глава ГТК.

Потери белорусского бюджета от налогового маневра

Как сообщалось, нефтяные доходы белорусского бюджета снижаются в условиях унификации экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с Россией, которая реализует налоговый маневр в нефтяной сфере.

По данным Минфина, доходы республиканского бюджета Беларуси от экспортных пошлин на нефтепродукты в январе-сентябре 2019 года составили Br992 млн (29 млрд российских рублей), что на 33,4% (на Br496,5 млн) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года,

Ранее также сообщалось, что, по оценке Минфина, в 2020 году сокращение доходов бюджета от снижения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты составит почти $240 млн. Суммарные издержки от налогового маневра в 2019-2024 годах в Минске оценивают в сумму около $10,5 млрд.

"Грязная" нефть

Белорусский оператор трубопровода "Транснефти" "Дружба" - "Гомельтранснефть Дружба" - в апреле 2019 года заметил, что в трубе появилась загрязненная нефть, которая начала портить оборудование. В Минске заявили о ущербе в связи с выходом оборудования из строя, а также в связи с недополучением выручки за транзит нефти, поскольку прокачка нефти была остановлена на время вытеснения грязного топлива.

"Гомельтранснефть Дружба" оценила недополученную выручку в $23 млн. Для восстановления доходов компания с сентября повысила тарифы на транзит на 3,7%.

Глава Минэнерго Александр Новак сначала оценил ущерб от загрязнения нефти менее чем в $100 млн, хотя Минск только в эту сумму оценивал потери от недополученной в апреле выгоды в связи с приостановкой транзита. На Мозырском НПЗ хлорорганика попортила оборудование на $30 млн, отмечал вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. Завод предложил "Транснефти" возместить ему издержки на $155 млн.

В январе 2020 года сообщалось, что Москва и Минск согласовали подходы и методику компенсации белорусской стороне издержек за поставки "грязной" нефти.