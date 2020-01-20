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Эксперт назвал торговое соглашение США и Китая перемирием, а не концом войны

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - США и Китай на прошлой неделе подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами, которое предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет.

Последний раз аналогичные соглашения с фиксацией обязательств о закупках, подписывали страны Совета Экономической Взаимопомощи во главе с СССР 40 лет тому назад.

По правилам ВТО, другие страны также могут рассчитывать на аналогичное увеличение их экспорта в Китай. ЕС уже заявил о возможности оспаривания в ВТО количественных обязательств Китая по наращиванию импорта из США.

В миреСША и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделкиСША и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделкиЧитать подробнее

О том, почему торговое соглашение между США и Китаем не выглядит как прекращение торговой войны, а лишь как временное перемирие, об ударе по амбициям Китая как одного из лидеров многосторонней торговой системы, о возможности волны судебных исков в ВТО и потенциальных требованиях России также нарастить экспорт в Китай в комментарии для "Интерфакса" рассказывает экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

"Подписанное на днях торгово-экономическое соглашение между Китаем и США не выглядит как соглашение о прекращении торговой войны, как его анонсировали некоторые СМИ.

В соответствии с ним, США не отменяют дополнительные пошлины на $540 млрд китайского экспорта. Сокращается лишь их уровень, причем в отношении только части торговли (в объеме $160 млрд). Эти остающиеся дополнительные пошлины Вашингтон намерен обменять на уступки со стороны Китая позже.

В обмен Китай берет обязательства провести достаточно серьезные, в некоторых случаях радикальные изменения своей торговой и регулятивной политики в различных сферах - от интеллектуальной собственности до финансовых услуг. Однако эти изменения не касаются самых чувствительных для США и других торговых партнеров Китая сфер, таких как субсидии, избыточные мощности или деятельность государственных предприятий, по которым переговоры, скорее всего, будут перенесены в ВТО.

Наиболее яркие части соглашения, однако, касаются не регулирования, а обязательства Китая увеличить закупки американских товаров в предстоящие два года.

Эти обязательства сформулированы предельно четко. Объем экспорта США в Китай в 2017 году берется за исходную точку и должен быть увеличен Китаем за 2 года на $200 млрд, в том числе по промышленным товарам на $77,7 млрд, сельскохозяйственным - на $32 млрд (+$5 млрд., "если получится"), энергетическим товарам - газу, нефти, углю - на $52,4 млрд, услугам, включая сборы за право пользование интеллектуальной собственностью - на $37,9 млрд.

Эти разделы соглашения примечательны по ряду причин.

Во-первых, последней группой стран, которая подписывала соглашения с фиксацией обязательств о закупках, были страны Совета Экономической Взаимопомощи во главе с СССР 40 лет тому назад. Это были страны с плановой экономикой, сейчас их практически не осталось. Именно из-за нерыночной экономики эти страны десятилетиями дискриминировались в мировой торговле, к их товарам применяли особые правила, их пускали в ВТО на особых невыгодных условиях, например, с обязательствами ежегодно увеличивать объемы закупок на свободную валюту.

Китай заявил два года назад, что покинул эту группу - но под давлением США, похоже, согласился вернуться. Будет ли это возвращение разовым, или США заставят Китай восстанавливать институты централизованных закупок, распределения, резервирования валюты и другие инструменты, необходимые для удовлетворения запросов США - не ясно. Зато нельзя исключать, что в вечном споре Китая с развитыми странами по поводу рыночности или нерыночности своей экономики Вашингтон получает новый аргумент - межправительственное соглашение, по которому Китай согласился действовать далекими от рыночных принципов методами.

Во-вторых, не ясно, как Китай собирается выполнять эти обязательства. Насколько известно, в Китае нет законодательства, которым можно заставить частные компании закупать определенные товары в определенной стране. Государственные же компании должны подчиняться международным правилам, основанным на требовании коммерческой целесообразности и недискриминации. Иными словами, китайское госпредприятие может купить куриное мясо в США только если оно лучшее по качеству и цене. Мы как, к счастью, уже бывшие потребители "ножек Буша", знаем, что в мире есть много других мест с окорочками существенно лучшего качества, чем американские. Но соглашение обязывает Китай осуществлять такие закупки именно в США, а оговорка о необходимости руководствоваться при этом коммерческими соображениями явно оторвана от того, что будет происходить на самом деле.

В-третьих, для того, чтобы соответствовать международным торговым правилам, в частности ст.1 ГАТТ, Китай должен закупать на тех же условиях аналогичные товары и в других странах. В 2017 г. наш сельскохозяйственный экспорт в Китай составил $1,5 млрд. Используя методологию американо-китайского соглашения, мы вправе рассчитывать на то, что Китай закупит в России сельхозтоваров в первый год на ($1,5 млрд плюс $0,66 млрд) $2,16 млрд, во второй на ($1,5 млрд + $1,13 млрд) $2,68 млрд. Тем более, что премьеры наших стран договорились об удвоении товарооборота к 2024 году.

Если Китай по каким-то причинам не сможет или не захочет выполнить это обязательство, он обязан задействовать другие механизмы, например, получить согласие членов ВТО на то, что положения ГАТТ о режиме наибольшего благоприятствования выполняться не будет. Такое согласие дается консенсусом всех членов ВТО сроком на год. Хотя в то, что страны ВТО согласятся дать зеленый свет обогащению США за их счет - верится с трудом.

Китай может игнорировать и эти правила, и эти обязательства. Нетрудно предположить, что это может вызвать не только волну судебных исков в Женеве, но и угрозу амбициям Китая как одного из лидеров многосторонней торговой системы.

Наконец, не ясно, как обязательства Китая перед США соотносятся с его другими обязательствами, в частности, в рамках совместных российско-китайских проектов по газу или в сфере атомной энергетики. Все эти вопросы требуют серьезного изучения и быстрых действий.

Соглашение содержит много других положений, также имеющих значение для наших отраслей. Например, Китай в течение многих десятилетий проводил достаточно жесткую политику в сфере ветеринарного и фитосанитарного регулирования. В соглашении с США китайские коллеги пошли на беспрецедентные уступки, включающие снижение планки требований, в том числе в сфере биотехнологий (ГМО), и в ряде случаев на безусловное признание принятой в США системы СФС-регулирования (санитарного и фитосанитарного регулирования - ИФ). Это приведет к ужесточению конкуренции на китайских рынках и портере конкурентоспособности отечественных поставщиков, работающих в жесткой системе отечественных СФС-норм.

Китай согласился усилить борьбу с нарушениями прав на интеллектуальную собственность, контроль за сбытом контрафакта на рынках страны. Но в международной торговле часто бывали случаи, когда такие меры выталкивали контрафакт на рынки соседних стран, со всеми вытекающими негативными, в том числе международно-правовыми последствиями.

Таким образом, вопросов к американо-китайскому соглашению много. Скорее, оно похоже на договор о временном перемирии, а заложенные в нем механизмы разрешения споров (без привлечения международных арбитров, на основе исключительно собственных оценок) - на фитиль в пороховой бочке, который уже тлеет".

Китай США КНР

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