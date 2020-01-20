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Airbus запустит первую биржу деривативов для защиты от скачков цен на билеты

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Европейский авиастроительный концерн Airbus запускает первую торговую площадку для деривативов, которая позволит авиакомпаниям хеджировать риски в связи с крайне волатильными ценами на билеты.

Подразделение Airbus, получившее название Skytra, будет предлагать фьючерсы и опционы на основе специально разработанных индексов, которые отслеживают изменения цен на перелеты в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе в реальном времени.

Индексы позволят авиаперевозчикам более точно прогнозировать выручку от продажи билетов и, как следствие, прибыль, говорится на сайте Skytra. Авиакомпании используют деривативы для защиты от рисков неблагоприятных изменений стоимости заимствований, расходов на топливо и курсов валют. Однако у них нет возможности защититься от волатильных цен на билеты, которые могут существенно меняться в зависимости от спроса и предложения, политических ситуаций, экономической неопределенности и погодных условий.

Проект Airbus позволит сократить расходы в связи с подобными ситуациями, защитив авиакомпании от риска колебаний спроса и предложения на билеты. По данным Skytra, вплоть до 90% авиабилетов покупаются в последние 90 дней перед рейсом. Это может выступать фактором неопределенности для авиаперевозчиков.

Airbus рассчитывает, что британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) одобрит ее новые индексы к середине 2020 года, а саму платформу - к концу года.

Акции Airbus растут на 0,7% на торгах в Париже в понедельник.

Airbus Skytra

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