Рубль вечером остался стабилен к доллару и евро

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Доллар слегка повышается, евро незначительно снижается на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине на фоне слабой активности игроков из-за неработающих бирж в США, где отмечают День Мартина Лютера Кинга.

Курс доллара США составил 61,6 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 4,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,25 руб./EUR1, подешевев на 1,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,05 копейки - до 64,59 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо колеблется к доллару и евро на неактивных торгах понедельника. Американские биржи закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга, поддержку рынкам продолжает оказывать оптимизм инвесторов, связанный с подписанием между США и Китаем промежуточного торгового соглашения.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в минувшую среду подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в понедельник волатильность на внутреннем валютном рынке заметно снизилась. "Это связано с тем, что сегодня в США торги не проводятся - отмечается День Мартина Лютера Кинга. Курс рубля на текущий момент незначительно снижается к доллару, несмотря на стабильность нефтяных контрактов. Сейчас основное движение наблюдается на рынке акций, причем значительная часть сегодняшнего движения и роста пришлась на первый час торгов, и в дальнейшем индекс торговался вблизи максимумов. Тем не менее, очевидно, что активность инвесторов не такая высокая, как это было, к примеру, на прошлой неделе. Волатильность на рынке возрастет уже во вторник, когда в США возобновятся торги. Не исключено, что будут доминировать негативные настроения, потому что, как мы видим, фьючерс на индекс S&P 500 на текущий момент снижается", - подчеркнул Союнов.

"На локальном валютном рынке новая неделя началась довольно спокойно. К окончанию рабочего дня рубль лишь незначительно снижался в парах с долларом и евро, большинство валют EM также демонстрировали слабую отрицательную динамику, однако в целом из-за выходного дня на биржах в США активность участников рынка была сдержанной. Предстоящая неделя будет не столь богата с точки зрения важной макростатистики. (. . .) Для локального рынка, вероятно, более важным событием станут предстоящие налоговые платежи с соответствующей продажей валютной выручки экспортерами. В то же время стоит заметить, что на прошлой неделе доллар неоднократно встречал сопротивление при продвижении в сторону 62 руб./$1, что могло быть следствием предварительных валютных продаж в рамках подготовки к налоговому периоду (с учетом ослабления доллара за последний месяц и с начала года экспортеры продавали валюту при первой возможности более привлекательного курса). В результате на текущей неделе рубль может получить чуть меньшую поддержку, чем мог бы рассчитывать", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ситуация в самом рубле не столь оптимистичная, хотя в утренние часы российская валюта укреплялась. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4015 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,31%, недельная осталась на уровне 6,38%, а месячная - 6,42%. Слабость рубля можно объяснить общим укреплением американской валюты на глобальном рынке. Тем не менее на текущей неделе у рубля достаточно много поддерживающих факторов. Нефть дорожает, экспортеры готовятся к уплате налогов, а в среду Минфин проведет очередные аукционы ОФЗ. Против рубля играет лишь его перекупленность", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Нефть

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 увеличилась на 0,52% - до $65,19 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,27% - до $58,74 за баррель.

Росту цен в понедельник способствует приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает блокирование экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Ливийская National Oil Corporation (NOC) объявила форс-мажор, что позволяет Ливии приостановить исполнение контрактов на поставку нефти.

По прогнозу компании, добыча может сократиться на 800 тыс. б/c, что приведет к сокращению доходов на $55 млн в день.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 января на 6,79 копейки, до 61,4654 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,76 копейки, до 68,2082 руб./EUR1.

Торги по доллару расчетами "сегодня" не проводились в понедельник на "Московской бирже" из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился в понедельник по сравнению с пятницей на 8,32 копейки и составил 61,5512 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 764,525 млн, полностью пришедшихся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 14,01 копейки, до 68,2273 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 8,8 копейки и составил 68,2504 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR572,835 млн, из которых EUR196,657 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR376,178 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник по преимуществу остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровне 6,42% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 6,44% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне пятницы - 6,47% годовых.