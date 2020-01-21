Цены на нефть прервали рост, Brent опустилась ниже $65 за баррель

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник после подъема накануне, вызванного сигналами усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве составила $64,84 за баррель, что на $0,36 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник, 20 января, фьючерсы выросли в цене на $0,35 (0,54%), до $65,2 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,15 (0,26%) - до $58,39 за баррель. Торги WTI в понедельник не проводились, поскольку в США отмечался День Мартина Лютера Кинга.

Росту цен в понедельник способствовала приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки. Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, по данным агентства Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Несмотря на сокращение добычи, Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/с. МЭА также отметило избыток запасов на глобальном рынке и расширение объемов добычи сланцевой нефти США.