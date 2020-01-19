Стороны конфликта в Ливии согласились решать спорные вопросы с нефтью

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Обе стороны ливийского конфликта на конференции в Берлине согласились попытаться решить спорные вопросы, связанные с эксплуатацией нефтяных месторождений, заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"По поводу нефтяных месторождений обе стороны взяли на себя обязательство искать решение проблемы", - приводят европейские СМИ слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

В последние дни силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара остановили работу нескольких нефтепроводов, в результате чего ливийская National Oil Corporation была вынуждена остановить добычу на ряде месторождений. Хафтар, как отмечают СМИ, недоволен тем, как работает эта компания и поэтому контролируемые им военизированные формирования остановили работу нефтепроводов.