Рубль укрепился к доллару и евро благодаря позитивной динамике валют ЕМ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду утром; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets и снижения внутриполитической напряженности в связи с назначением нового правительства РФ.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,82-61,86 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,85 руб./$1 (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 68,51 руб./EUR1 (-10,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 6,8 копейки к уровню закрытия вторника, до 64,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,77 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 10,97 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов после заметного снижения накануне. Повышение нацвалюты происходит на фоне улучшения ситуации на внешних рынках и позитивной динамики валют emerging markets, связанной с ожиданиями, что Китай сможет сдержать эпидемию коронавируса. Поддержку курсу рубля также оказывает снижение внутриполитической неопределенности, связанное с назначением нового состава кабинета министров РФ.

Китайские власти заверили население и международное сообщество, что они приняли масштабные меры для предотвращения распространения коронавируса. Наблюдатели отмечают, что прозрачность действий, предпринимаемых властями КНР, существенно отличает ситуацию от эпидемии атипичной пневмонии, разразившейся в 2003 году, пишет агентство Bloomberg.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались.

Президент России Владимир Путин заявил, что новое правительство РФ сбалансированное и серьезно обновлено. "Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление", - сказал Путин на встрече с новым составом кабинета министров.

Первое заседание нового состава правительства РФ состоялось накануне вечером.

Цены на нефть опускаются в среду на опасениях сокращения спроса в случае распространения эпидемии коронавируса. Эксперты Goldman Sachs предупреждают, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на $2,9.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась на 0,39% - $64,34 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,48% - до $58,1 за баррель.