Путин назвал обновленное правительство очень сбалансированным

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что новое правительство РФ сбалансированное и серьезно обновлено.

"Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление", - сказал Путин на встрече с новым составом кабинета министров.

"Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, удастся выйти на самые высокие и самые достойные показатели. Хочу пожелать, Михаил Владимирович (Мишустин - ИФ), успехов вам как руководителю правительства Российской Федерации", - сказал Путин.

На первом заседании обновленного кабмина Мишустин заявил, что важнейшей задачей нового правительства будет достижение роста экономики и изменение бизнес-климата. "Без сомнения, мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере", - сказал он.

"Для этого считаю первоначально необходимо добиться серьезных изменений климата в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный цикл", - отметил премьер.