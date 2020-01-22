"Дружба" не в счет: Ростехнадзор рассказал о снижении числа аварий в 2019 году на 14%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Количество аварий на опасных производственных объектах в 2019 году уменьшилось на 14,3% по сравнению с 2018 годом: со 175 до 150, число несчастных случаев со смертельным исходом за год снизилось на 7%, со 177 до 165, следует из предварительных данных Ростехнадзора, с которыми ознакомился "Интерфакс".

При этом ведомство зафиксировало рост числа аварий на объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности - с 12 случаев в 2018 году до 19 по итогам 2019 года.

В 2018 году динамика снижения числа аварий и смертельного травматизма была чуть выше - тогда по сравнению с 2017 годом снижение составило 15,8% и 12% соответственно. В начале 2019 года глава Ростехнадзора Алексей Алешин сообщал о 135 случаях аварий в 2018 году по сравнению со 158 в 2017 году, а также о 135 погибших в результате аварий по сравнению со 156 в 2017. В пресс-службе "Ростехнадзора" "Интерфаксу" пояснили, что по мере завершения расследования аварий итоговые цифры по году могут корректироваться, однако уже несколько лет подряд сохраняется тренд на снижение общего числа аварий и числа погибших.

В 2018 году общая картина складывалась иначе: тогда отмечался двукратный рост аварий на объектах магистрального трубопроводного транспорта (с 6 в 2017 году до 13), а на объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности - сокращение на 40%.

В пресс-службе Ростехнадзора подчеркнули, что данные за 2019 год также могут быть скорректированы, потому что расследования некоторых аварий еще продолжаются, однако принципиальных изменений скорее всего не будет. "Расследования ряда аварий ещё не закончены, собранная информация окончательно будет проанализирована по их завершении. Вместе с тем, очевидно, говорить о каком-то системном ухудшении ситуации с промышленной безопасностью в отрасли не приходится, напротив нефтеперерабатывающие компании проводят модернизацию и следует ожидать дальнейшего улучшения", - сказал представитель ведомства.

Каким был год

Опираясь на данные из открытых источников, самой крупной аварией в ушедшем году можно назвать пожар на заводе изопрен-мономера "Нижнекамскнефтехима", в результате которого пострадали 17 человек, из них четверо скончались. Экономический ущерб от аварии был оценен в 4,2 млн рублей, Приволжское управление Ростехнадзора оштрафовало НКНХ за аварию на 1 млн рублей.

Ростехнадзор в прошлом году отмечал, что уровень промышленной безопасности на предприятиях группы "ТАИФ" оставляет желать лучшего - они дают основной прирост по количеству аварий и несчастных случаев в отрасли химии и нефтехимии. "С 2014 года на таких предприятиях происходит от одной до четырех аварий в год, а с 2015-го - ежегодно от одной до двух аварий происходит на ПАО "Нижнекамскнефтехим", - говорил осенью начальник межрегионального отдела по надзору в нефтедобывающей промышленности и горному надзору Приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов. Среди причин участившихся аварий он называл критическую изношенность оборудования, а также снижение квалификации персонала: не только работников, но и руководителей. Глава Ростехнадзора Алешин в декабре 2019 года сообщал, что НКНХ находится "под особым" вниманием службы, а в компании реализуется программа по повышению уровня промбезопасности.

Существенная часть аварий в минувшем году пришлась на предприятия, входящие в "Роснефть". Так, в январе 2019 года случилась авария на "Ангарском нефтехимическом комплексе" (без пострадавших, экономический ущерб составил 347,9 млн рублей). В марте - два пожара на Новокуйбышевском НПЗ (вспомогательное оборудование установки вторичных процессов) и Комсомольском НПЗ (вспомогательное оборудование установки замедленного коксования). В результате возгорания на заводе в Новокуйбышевске пострадал один человек, на Комсомольском пострадавших не было, но экономический ущерб был оценен в 809,45 млн рублей.

Кроме того, два пожара - в январе и апреле 2019 года случилось на Уфимском НПЗ. В январе случилось возгорание на установке ЭЛОУ АВТ, пострадавших не было, экономический ущерб составил 132,4 млн рублей. В апреле был пожар на установке висбрекинга гудрона. Пострадавших также не было, ущерб был оценен уже 209,9 млн рублей. Примечательно, что с 2017 года "Роснефть" реализует программу по повышению уровня промбезопасности на уфимской группе НПЗ, на эти цели компания планировала направить 25 млрд рублей до 2022 года. Решению предшествовала серия аварий в 2017 году, показавших неудовлетворительное состояние заводского оборудования. "Роснефть" тогда возложила ответственность на прежнее руководство "Башнефти", которую она приобрела в конце 2016 года.

Еще один случай в Башкирии произошел в октябре на заводе "Полиэф" (принадлежит "СИБУРу"). Там произошла утечка 8 тыс. кубометров промышленных стоков в близлежащие водоемы. По данным спасателей, причиной этому стал обвал части стены бетонного резервуара с промышленными стоками объемом в 20 тыс. кубометров. Руководство "СИБУРа" заявляло о планах демонтировать поврежденный резервуар и о намерении возместить нанесенный природе ущерб.

В сентябре два раза за одну неделю пожарные тушили возгорания на Киришском НПЗ "Сургутнефтегаза" . МЧС сообщало, что в результате пожара никто не пострадал, а в Минэнерго - что они не повлияли на объемы выпуска продукции.

Среди аварий на нефтедобычных объектах в конце ноября "отметился" пожар на нефтешахте "дочки" "ЛУКОЙЛА" - "Яреганефть". На момент происшествия в шахте находились 45 человек, из которых 42 самостоятельно вышли из опасной зоны. Одного рабочего спасли, два пропавших шахтера позже признаны погибшими. Пожар на шахте был потушен спустя шесть суток. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Работа шахты была приостановлена.

Тем не менее, самым громким происшествием 2019 года стало "загрязнение" нефти в экспортном нефтепроводе "Дружба". Ростехнадзор проводил внеплановые проверки в связи с ухудшением качества нефти в "Дружбе" и нашел около 250 нарушений промышленной безопасности. При этом служба констатировала, что ни одно нарушение не повлияло на ситуацию с ухудшением качества нефти в нефтепроводе. "Транснефть-Дружба" в июле отчиталась, что устранила все недочеты, выявленные Ростехнадзором.

Тренд на снижение

Позитивная динамика по итогам 2019 года наблюдается на предприятиях химического комплекса (-5 аварий), на объектах магистрального трубопроводного транспорта (-5), на нефтедобычных объектах (-1). Снизилось число аварий также на объектах газораспределения и газопотребления (-3). Самое крупное снижение (-12) числа аварий зафиксировано на объектах энергетики: с 39 в 2018 году до 27 в 2019 году.

В то же время выросло число аварий на предприятиях, использующих оборудование под давлением (+2) и на подъемных сооружениях (+8).

На объектах, где проводятся геологоразведочные работы, и на гидротехнических сооружениях второй год подряд аварии не зафиксированы.