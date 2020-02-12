В России почти на четверть увеличилось число нарушений пожарной безопасности

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Количество нарушений пожарной безопасности в России в 2019 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 24%, сообщили "Интерфаксу" в МЧС.

"По итогам 2019 года число выявленных нарушений законодательства в области пожарной безопасности увеличилось на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сказали в пресс-службе и уточнили, что данные касаются всей России.

По фактам совершения правонарушений в области пожарной безопасности в 2019 году возбуждено более 193 тыс. дел об административных правонарушениях, в то время как в 2018 году - более 174 тыс., отметили в ведомстве.

"Государственными инспекторами по пожарному надзору назначено более 62 тысяч административных наказаний в виде штрафа", - добавили в министерстве.