Трамп сообщил о подготовке "выдающихся" изменений для ВТО

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду объявил, что в ближайшее время обсудит план "выдающихся" изменений для Всемирной торговой организации (ВТО) с руководством международной структуры.

"Мы сделаем кое-что, по моему мнению, очень выдающееся. Он (гендиректор ВТО Роберту Азеведу - ИФ) и много его представителей приедет в Вашингтон, возможно на следующей неделе, возможно через неделю, и мы начнем работу над этим", - заявил Трамп, выступая на пресс-конференции в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Президент не пояснил, о каких именно изменениях для ВТО пойдет речь. "ВТО была очень несправедлива к США многие-многие годы", - добавил Трамп. Он отметил, что из-за статуса развивающейся нации Китай и Индия получают значительные преимущества в рамках этой международной структуры, в то время как Соединенные Штаты - нет.

Азеведу, принявший участие в пресс-конференции, также заявил, что для ВТО настало время меняться. "Было бы справедливо сказать, мы говорим об этом уже некоторое время, что, если многосторонняя система, если ВТО должна играть свою роль в современной глобальной экономике, ей нужно обновляться, меняться, реформироваться", - заявил Азеведу.

Он добавил, что при первой возможности обсудить с Трампом те вещи, которые необходимо изменить в ВТО. Азеведу заявил, что переговоры об изменениях организация будет вести не только с США. "Конечно, я буду говорить со всеми остальными членами ВТО, чтобы убедиться, что они понимают, что это серьезно", - сказал он.

Трамп неоднократно ранее критиковал ВТО и делал заявление о возможном выходе Вашингтона из этой организации. Так, в августе 2019 года он говорил, что США покинут ВТО, если возникнет такая необходимость. Годом ранее Трамп также делал похожее заявление.