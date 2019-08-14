Орешкин не поверил словам Трампа о выходе США из ВТО

Глава Минэкономразвития считает это приемом на переговорах, цель которого - надавить на торговых партнеров

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Слова президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из Всемирной торговой организации (ВТО) похожи на переговорные приемы, цель которых - надавить на торговых партнеров, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

К такому предположению он пришел, поскольку руководство США уже слишком часто говорит о выходе из ВТО. "На эту же мысль наводит и позиция, которую американские торговые дипломаты занимают сейчас в Женеве по ключевому вопросу - функционированию системы разрешения споров", - добавил министр.

По словам Орешкина, сейчас в мире нет альтернативы ВТО, которая была бы настолько же эффективна, и даже у США нет смысла отказываться от нее.

"Для самой Организации потеря одного крупного игрока все-таки не является фатальной. Возможно даже, что серьезное изменение конфигурации тактических союзов и групп интересов внутри ВТО, которое неизбежно последует за выходом американцев, даст толчок к ее реформированию и совершенствованию многосторонних правил по тем направлениям, по которым переговоры давно находятся в тупике", - отметил министр.

В последний раз Трамп заявил, что США выйдут из ВТО, если возникнет такая необходимость, 13 августа. В 2018 году в интервью Fox News президент утверждал, что ВТО "была создана, чтобы приносить выгоду всем, кроме нас".