РФПИ и Baring Vostok инвестируют в CarPrice и сервис по доставке еды

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций в составе консорциума с Baring Vostok и фондами Ближнего Востока вложет средства в CarPrice - крупнейший российский сервис по продаже автомобилей. Об этом РФПИ сообщил на полях форума в Давосе.

Компания направит эти средства на ускорение роста бизнеса в российских регионах и развитие платформы для корпоративных клиентов.

CarPrice.ru был создан в 2014 году. Одним из сооснователей сервиса был инвестор Оскар Хартманн, который также создал интернет-ритейлер KupiVIP. CarPrice специализируется на продаже подержанных автомобилей по аукционной модели. По данным Crunchbase, с момента основания проект привлек $48 млн. Ранее в CarPrice инвестировали Almaz Capital и Baring Vostok.

Кроме того, РФПИ вместе с партнерами из Франции и Ближнего Востока инвестирует в сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementarее.

Elementaree также предлагает пошаговые рецепты. По данным Crunchbase, с момента основания проект привлек $3 млн венчурного финансирования. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании, предоставляющей услуги под брендом Elementaree - ООО "Олимп", в 2018 году составила 130,1 млн рублей, чистая прибыль - 4000 рублей.

За счет новых инвестиций компания сможет развивать цифровизацию своих сервисов, а также до 2022 года выйти на рынки Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска.

Также РФПИ и ближневосточные партнеры вложатся в Travelata - российского агрегатора предложений от туристических операторов. Модель компании предусматривает продажу туров онлайн без физического участия менеджера туроператора. Помимо цифровых каналов продаж Travelata имеет офисы в 20 городах России

Сумму инвестиций в эти интернет-проекты РФПИ не раскрыл.