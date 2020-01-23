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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:11

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил снижение по большинству blue chips на фоне падения нефти и фондовых площадок в Азии во главе с Китаем из-за бегства инвесторов от риска в условиях усиления опасений по поводу распространения выявленного в КНР нового типа коронавируса; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,4-0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3155,14 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1606,79 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,5%.

Доллар вырос до 62,02 рубля (+0,18 рубля).

Подешевели рублевые акции "Сургутнефтегаза" (-2,5%, до 48,26 рубля), "Мечела" (-2,3% и -2% "префы"), "Газпром нефти" (-2,2%), "РусАла" (-1,8%), АФК "Система" (-1,7%), "Мосбиржи" (-1,7%), "Магнита" (-1,5%), "Башнефти" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,3%), "Ростелекома" (-1,3%).

Подросли бумаги "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Распадской" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%).

"НОВАТЭК" заканчивает выполнение ковенантов по "Ямал СПГ" и во втором квартале будет иметь возможность принять решение об увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды, сообщил журналистам глава и основной владелец компании Леонид Михельсон.

Также он сообщил, что "НОВАТЭК" получил разрешение властей на строительство 10 газовозов ледового класса Arc7 за рубежом, остальные построит на верфи "Звезда".

В США накануне индексы показали смешанную и невыразительную динамику. Несмотря на новости о распространении нового смертельного коронавируса, инвесторы продемонстрировали уверенность в том, что китайские власти смогут справиться с ситуацией, сообщает MarketWatch. Кроме того, поддержку рынку оказала сильная финансовая отчетность ряда компаний.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре подскочили на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,54 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Это максимальный показатель почти за два года - с февраля 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 1,5% - до 5,43 млн домов, по данным Trading Economics.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 2%, китайский Shanghai Composite упал на 2,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) на фоне бегства инвесторов от риска из-за усиления опасений по поводу распространения выявленного в Китае нового типа коронавируса.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал неизвестный коронавирус. Им заразился в Китае 571 человек, 17 заболевших умерли.

Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе "уханьского" вируса на Филиппины и в Австралию.

Власти КНР принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания. В частности, приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта.

Как сообщил журналистам накануне зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

Опубликованные в четверг статданные показали, что объем японского экспорта в декабре сократился на 6,3% по итогам 13-го месяца подряд на фоне слабого спроса из-за рубежа, при этом поставки в США упали на 14,9%.

Экспорт снизился относительно декабря 2018 года - до 6,58 трлн иен, сообщило министерство финансов. Объем импорта в декабре уменьшился на 4,9% - до 6,73 трлн иен.

В четверг итоги своего заседания подведет Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Нефть утром в четверг продолжает дешеветь на опасениях сокращения спроса из-за коронавируса; цена Brent находится на $1,1 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,28 за баррель (-1,5% и -2,1% в среду), мартовская цена WTI - $55,73 за баррель (-1,8% и -2,9% накануне).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в четверг возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС. Опасения, вызванные вспышкой вируса в Китае, оказали давление не только на спрос на акции, но и на динамику цен на нефть, которая в четверг продолжает снижение (трейдеры полагают, что распространение вируса может негативно повлиять на объем пассажирских перевозок, а значит, и на спрос на топливо). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 62 руб., в течение дня не исключено "тестирование" этой отметки в случае усиления спроса на "защитные" активы.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, случаи заражения коронавирусом обнаружены уже в нескольких странах за пределами Китая, в том числе в США. Есть несколько случаев подозрения на коронавирус и России. В КНР традиционно во время празднования Нового года по лунному календарю многие жители отправляются в поездки за рубеж, что может способствовать дальнейшему распространению вируса.

Вторым негативным фактором выступает активизация торговых разногласий между США и Европой. По заявлению Трампа, США готовы ввести тарифы на европейские автомобили в размере 25%, в случае если торговая сделка с Европой не будет заключена. Оба фактора снижают аппетит к рисковым активам, оказывая давление, как на отдельные сектора, так и рынки в целом.

В четверг внимание инвесторов также будет обращено на сезон отчетности в США, где в течение дня выйдут отчеты Intel, P&G, American Airlines. Из статистики игроки обратят внимание на данные по заявкам на пособие по безработице и индексу опережающих индикаторов в США.

Индекс МосБиржи уже в начале торгов сделает шаг в район 3160 пунктов, с последующими попытками движения в сторону диапазона 3140-3150 пунктов. При этом продажи, скорее всего, будут преобладать по широкому спектру инструментов. Учитывая отсутствие сильных поддержек, для активизации покупок и коррекционного восстановления рынку могут понадобиться существенные поводы, считает Зварич.

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