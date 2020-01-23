Глава "НОВАТЭКа" счел "мировым вредительством" ряд экологических инициатив ЕС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Инициативы Евросоюза о введении налогов и штрафов за "карбоновый след" являются вредительством, мировые крупнейшие нефтегазовые компании сейчас проигрывают полемику о вреде углеродных выбросов, считает глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Он отметил, что в ходе дискуссии о так называемом"карбоновом следе никто не смотрит на цифры, а только на лозунг, призывающий "закопать всю деятельность по ископаемым топливам". "Надо определиться, с чем боремся - с уменьшением выбросов или с какой-то неправильной политической идеей", - подчеркнул газовик.

Бизнесмен возмутился тому, что в Европе сейчас активно обсуждается запрет на финансирование добычи ископаемых видов топлива. В частности, Европейский инвестиционный банк (EIB) уже принял решение не финансировать проекты в области энергетики с использованием ископаемого топлива с 2021 года.

Михельсон назвал инициативы по введению налога на углеродный след для банков "просто мировым вредительством". "Это серьезно. Главы крупнейших нефтегазовых компаний не знают, что делать. Мы эту полемику реально проигрываем. Посмотрите, как Shell переориентировался с нефти на газ. И все компании много усилий реально прикладывают, чтобы уменьшать эти выбросы. Идет переориентация на газ, как наиболее экологически чистый ископаемый вид топлива", - заметил он.

По его словам, сейчас в ЕС обсуждают возможность введения определения того, какой "карбоновый след" оставляет любой продукт, "хоть тапочки". В связи с этим, заметил Михельсон, "НОВАТЭК" сейчас обсуждает с ценовыми агентствами, в частности, с Platts возможность определения карбонового следа газа по сравнению с другими энергоносителями.

"Наверное, какие-то котировки (на выбросы - ИФ) надо ввести на этот счет. Мы с агентствами будем обсуждать. Появились котировки FOB Мурманск, мы работаем с Platts. Думаю, через два года появится котировка FOB Камчатка. Планируем в 2022 году в Мурманске и на Камчатке первые очереди (терминалов - ИФ) ввести", - сказал он. "НОВАТЭК" планирует построить два терминала по перевалке СПГ на концах Севморпути - в Мурманске и на Камчатке - и организовать там ценовые хабы, добавил Михельсон.

Российский бизнесмен также сказал, что в этом году планирует организовать временную перевалку СПГ под Мурманском, которую раньше компания осуществляла в Норвегии.

Он высказал мнение, что ввиду падения цен на газ в мире даже небогатые страны, как Вьетнам, например, могут позволить себе строить энергогенерацию не на угле, а на газе. Михельсон напомнил, что компания в 2021-2022 году рассчитывает повысить план по производству СПГ к 2030 году с 57 до 70 млн т в год. "Я считаю, мы поступаем правильно, рынок будет расти", - резюмировал он.

Углеродный или карбоновый след - это совокупность всех выбросов парниковых газов, произведенных прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом. Парниковые газы, включая диоксид углерода, могут выбрасываться при расчистке земель, производстве и потреблении продуктов питания, топлива, производстве и использовании промышленных товаров, материалов, древесины, дорог, зданий, транспорта и различных услуг.