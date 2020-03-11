Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Михельсон не будет пересматривать планы "НОВАТЭКа" из-за снижения цен на газ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Цены на газ в мире достигли дна и это, в свою очередь, стимулирует спрос на этот вид топлива, считает глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Цены на нефть снижаются (основные долгосрочные контракты на газ в мире привязаны к котировкам нефти и влияют на них с лагом в шесть-девять месяцев - ИФ). Я считаю, что дна мы практически достигли. Где-то $2,9-3 за MBtu в Европе, $3 за MBtu в Азии (Btu - единица измерения тепловой энергии в английской системе мер - ИФ). Неправильно утверждение, что рынок снижается - рынок растет. Есть, конечно, какие-то, я считаю, краткосрочные, в связи с вирусом, некоторые производства (снижают потребление - ИФ). Но это все равно вопрос месяцев. И как раз низкие цены стимулируют этот рост", - сказал он журналистам.

"Я много раз говорил, и не для красного словца, что нас это радует. В своем докладе я говорил, что у нас к сегодняшним (котировкам - ИФ) Henry Hub (американская газовая биржа - ИФ) в $2,7-2,8 за MBtu - все равно где-то в восемь раз себестоимость добычи газа в России дешевле", - сказал Михельсон.

По его словам, размещение "НОВАТЭКом" заводов по сжижению природного газа (СПГ) на гравитационных платформах сделает сжижение дешевле стоимости сжижения в США по контрактам, которые подписываются с условием take-or-pay.

"Введение линий сжижения на гравитационных платформах сделает нас по уровню сжижения, по той информации, которую я знаю, take-or-pay в Америке подписывают, у нас тоже будет довольно значительно ниже. Мы будем проигрывать по стоимости логистики, но этот проигрыш мы частично сократим в 2022 году при запуске перевалок. И у нас есть уверенность, что мы будем конкурентоспособны в любой точке мира", - сказал глава "НОВАТЭКа".

"Я смотрю котировки и предлагаю - давайте в Австралию поставим? Мне отвечают - давайте, только у них терминалов приемочных нет. У них на востоке вся добыча, на западе и юго-западе дефицит газа и очень высокие цены. Поэтому мы не пересматриваем в сторону уменьшения наши планы", - резюмировал Михельсон.

НОВАТЭК Леонид Михельсон

Новости по теме

Новости

Минфин заявил, что РФ готова к обвалу цен на нефть лучше других стран-производителей

Лагард заявила об угрозе экономического шока для Европы из-за коронавируса

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,4-2,3%

Саудовская Аравия увеличит мощности по добыче нефти до 13 млн б/с

Саудовская Аравия увеличит мощности по добыче нефти до 13 млн б/с

Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Нефть подорожала на 3% в ожидании мер по поддержке экономики США

Курс вернулся к отметке 72 рубля за доллар на фоне сохраняющейся нестабильности

Рынок акций РФ начал неделю с обвального падения на рекордных оборотах Мосбиржи

Рынок акций РФ начал неделю с обвального падения на рекордных оборотах Мосбиржи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');