Михельсон не будет пересматривать планы "НОВАТЭКа" из-за снижения цен на газ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Цены на газ в мире достигли дна и это, в свою очередь, стимулирует спрос на этот вид топлива, считает глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Цены на нефть снижаются (основные долгосрочные контракты на газ в мире привязаны к котировкам нефти и влияют на них с лагом в шесть-девять месяцев - ИФ). Я считаю, что дна мы практически достигли. Где-то $2,9-3 за MBtu в Европе, $3 за MBtu в Азии (Btu - единица измерения тепловой энергии в английской системе мер - ИФ). Неправильно утверждение, что рынок снижается - рынок растет. Есть, конечно, какие-то, я считаю, краткосрочные, в связи с вирусом, некоторые производства (снижают потребление - ИФ). Но это все равно вопрос месяцев. И как раз низкие цены стимулируют этот рост", - сказал он журналистам.

"Я много раз говорил, и не для красного словца, что нас это радует. В своем докладе я говорил, что у нас к сегодняшним (котировкам - ИФ) Henry Hub (американская газовая биржа - ИФ) в $2,7-2,8 за MBtu - все равно где-то в восемь раз себестоимость добычи газа в России дешевле", - сказал Михельсон.

По его словам, размещение "НОВАТЭКом" заводов по сжижению природного газа (СПГ) на гравитационных платформах сделает сжижение дешевле стоимости сжижения в США по контрактам, которые подписываются с условием take-or-pay.

"Введение линий сжижения на гравитационных платформах сделает нас по уровню сжижения, по той информации, которую я знаю, take-or-pay в Америке подписывают, у нас тоже будет довольно значительно ниже. Мы будем проигрывать по стоимости логистики, но этот проигрыш мы частично сократим в 2022 году при запуске перевалок. И у нас есть уверенность, что мы будем конкурентоспособны в любой точке мира", - сказал глава "НОВАТЭКа".

"Я смотрю котировки и предлагаю - давайте в Австралию поставим? Мне отвечают - давайте, только у них терминалов приемочных нет. У них на востоке вся добыча, на западе и юго-западе дефицит газа и очень высокие цены. Поэтому мы не пересматриваем в сторону уменьшения наши планы", - резюмировал Михельсон.