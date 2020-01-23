Рубль вечером стабилен к бивалютной корзине

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Доллар растет, евро, напротив, снижается на Московской бирже в четверг вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах из-за возобновления падения евро к доллару на глобальном рынке по итогам заседания ЕЦБ.

Курс доллара США составил 62,02 руб. в 19:00, что на 17,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,49 руб., подешевев на 10,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,79 копейки - до 64,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и растет к евро на вечерних торгах вслед за динамикой валют на Forex. Котировки единой европейской валюты возобновили падение к доллару по итогам заседания ЕЦБ, так как инвесторы не получили новой информации относительно сроков изменения денежно-кредитной политики со стороны европейского регулятора.

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

В заявлении ЕЦБ говорится, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка, причем, как отмечается, движение к целевому показателю устойчиво отражается в динамике базовой инфляции.

Запущенная в ноябре программа выкупа облигаций будет продолжаться и завершится незадолго до того, как ЕЦБ решит поднять ставку, отмечают в ЦБ.

Глава регулятора Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что видит сигналы умеренного усиления базовой инфляции. Она отметила, что понижательные риски для экономики еврозоны сохраняются, но стали менее выраженными.

В свою очередь, беспокойство инвесторов по поводу распространения коронавируса усилилось после того, как в Китае в четверг изолировали два города - Ухань и Хуанган. В еще одном китайском городе - Эчжоу - временно закрыли железнодорожный вокзал, но пока запрет на выезд жителей не объявили.

Власти Пекина приняли решение отменить в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю из-за опасения дальнейшего распространения вируса, сообщают СМИ. Одна из главных достопримечательностей Пекина - Запретный город закрыт для доступа туристов.

Вспышка пневмонии в Ухане была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован.

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао и Сингапуре.

Цены на нефть эталонных марок заметно снижаются в четверг вечером на опасениях того, что эпидемия коронавируса в Китае может привести к сокращению спроса в Азии, где и без того наблюдается избыток предложения.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени упала на 2,55% - до $61,6 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,66% - до $55,23 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти сократились на 0,4 млн баррелей при прогнозах роста на 0,8 млн баррелей, слабее ожиданий выросли резервы бензина и упали запасы дистиллятов при прогнозах роста.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 января на 11,72 копейки, до 61,9515 руб., и увеличил курс евро на 16,7 копейки, до 68,6856 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в четверг на 0,45 копейки по отношению к среде и составил 61,9174 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 2,26 копейки и составил 61,9286 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 409,193 млн, из которых $512,381 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 895,812 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 0,45 копейки, до 68,6238 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 4,3 копейки и составил 68,6211 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR748,032 млн, из которых EUR228,35 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR519,682 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного повысились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на прежней отметке - 6,47% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 6,39% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись также на 1 б.п. - до 6,43% и 6,45% годовых соответственно.