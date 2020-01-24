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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:52

Котировки нефти развернулись вверх после резкого снижения в четверг

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в пятницу после существенного падения в четверг на опасениях о замедлении рост глобальной экономики и о спаде спроса на нефть из-за вспышки пневмонии нового типа.

Новый коронавирус в Китае

К 8:20 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $0,28 (0,45%) к уровням закрытия четверга и торговались у $62,32 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевелаа на $1,17 (1,85%), до $62,04 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,26 (0,47%), до $55,85 за баррель. За четверг контракт подешевел на $1,15 (2,03%), до $55,59 за баррель.

В четверг Brent подешевела до минимума с 3 декабря, WTI - до минимума с 29 ноября, свидетельствуют данные Dow Jones.

В Китае в пятницу чиновники решили закрыть 13 городов для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы, помимо Китая, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре. По последним данным, в Китае подтверждено 853 случая новой пневмонии, еще 11 - за пределами Китая. Умерли 25 заболевших.

"На данный момент мы не видим серьезных последствий для спроса на нефть, - сказал MarketWatch главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж. - Тем не менее, с учетом того, что китайские власти закрыли ряд городов, можно говорить об ограничении поездок, что повлечет за собой отмену авиарейсов, сокращение регионального туризма и, соответственно, ослабление экономической активности в Китае".

Ослабление спроса на нефть, по его словам, может произойти не только в результате сокращения туризма, но и в результате снижения экономической активности в целом.

Brent WTI США Китай Сингапур Япония Таиланд

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