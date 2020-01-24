Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу отскочил верх по большинству blue chips на фоне подросших мировых площадок после известий о распространении коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3155,86 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1606,94 пункта (+0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,3%.

Доллар стоит 61,87 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции "РусАла" (+2,3%), "РусГидро" (+1,6%), "Мечела" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "Сургутнефтегаза" (Щ+1%), "Россетей" (+0,9% и +1,6% "префы"), "Магнита" (+0,9%), "Роснефти" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,6%), Сбербанка (+0,6%), "Северстали" (+0,6%).

Накануне вечером первый зампред ВТБ Юрий Соловьев заявил журналистам, что акции "РусГидро" сильно недооценены, перегруппировка активов могла бы стать одним возможных вариантов решения этой проблемы. "Мы очень заинтересованы (в росте капитализации компании - ИФ) и считаем, что "РусГидро" сильно недооценена. Одна из причин, почему она страдает и рыночная капитализация, - именно потому, что ее "дочка" является дотируемой и решает ряд социальных вопросов", - сказал Соловьев журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Основной акционер "РусГидро" - Росимущество (61,2%), долей в 13,1% владеет ВТБ, еще 5,9% принадлежит ООО "Авитранс".

Просели бумаги "Распадской" (-1,3%), "Яндекса" (-0,8%).

В США в четверг индексы завершили торги смешанной динамикой, инвесторы оценивали отчеты компаний и следили за новостями об эпидемии нового вируса, выявленного в Китае.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, погибли 25 человек. Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй. По два заразившихся выявлены в Гонконге, один - на Тайване. По данным госкомитета, три больных пневмонией нового типа обнаружены в Таиланде, по два - во Вьетнаме и Японии, по одному - в Южной Корее, Сингапуре и США. Китайские власти в пятницу решили закрыть 13 городов для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, сообщают СМИ.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) накануне ожидаемо сохранил ставки неизменными. В заявлении ЕЦБ говорится, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка, причем, как отмечается, движение к целевому показателю устойчиво отражается в динамике базовой инфляции.

Глава регулятора Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что видит сигналы умеренного усиления базовой инфляции. Она отметила, что понижательные риски для экономики еврозоны сохраняются, но стали менее выраженными.

В пятницу в Азии наметился рост индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%). Рынки акций Китая и Южной Кореи закрыты в преддверии Нового года по лунному календарю.

Нефть утром в пятницу также корректируется вверх после продолжительного отката на опасениях замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть в связи с распространением нового типа пневмонии; цена Brent находится почти на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,35 за баррель (+0,5% и -1,9% накануне), мартовская цена WTI - $55,85 за баррель (+0,5% и -2% в четверг).

Поддержку рынку нефти оказали вышедшие накануне вечером данные Минэнерго США о запасах сырья: запасы нефти сократились на 0,4 млн баррелей при прогнозах роста на 0,8 млн баррелей, слабее ожиданий выросли резервы бензина и упали запасы дистиллятов, при прогнозах роста. В четверг стоимость Brent упала до минимума с 3 декабря, WTI - до минимума с 29 ноября, свидетельствуют данные Dow Jones.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, в краткосрочной перспективе возможна консолидация рынка акций вблизи 1600 пунктов по индексу РТС. Первая волна продаж, связанных с китайским вирусом, по всей вероятности, исчерпана, но ситуация остается слишком неопределенной, чтобы говорить об окончательном восстановлении восходящего тренда на рынках акций.

В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов могут оказать данные по деловой активности в странах еврозоны и США (индексы PMI). На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция доллара вниз, но существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, слабее всех на неделе оказались акции "Газпрома" , поскольку возможное увеличение налоговой нагрузки на бизнес также касается и газовой монополии. С другой стороны, текущая мягкая зима в Европе предполагает снижение зарубежных продаж газа.

Тем временем, статистика по РФ оказалась более чем позитивной: промышленное производство в декабре выросло до 2,1% при ожиданиях роста на 1,4%. Основной вклад в ускорение промпроизводства внесли обрабатывающие отрасли, а отнюдь не добыча сырья.

Рынки Китая и Южной Кореи в пятницу закрыты в связи с новогодними праздниками по восточному календарю. В финансовой прессе отмечают, что на текущий момент Китай оказался более открытым по информации о распространении вируса и мерах по борьбе с ним. Однако именно эта открытость может стать источником панических настроений на рынках.

Внешний фон в пятницу немного стабилизировался, как и цены на нефть. Евро продолжает слабеть после того, как накануне ЕЦБ подтвердил программу выкупа активов на 20 млрд евро в месяц, как минимум, до конца текущего года. Российский рынок может восстановить часть потерь, которые он понес накануне. Этому способствуют спокойные торги в Азии, а также возобновление роста котировок нефти, считает Кочетков.