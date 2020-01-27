Рубль открыл торги снижением к бивалютной корзине на фоне падающей нефти

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в понедельник утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне падающей нефти из-за опасений разрастания эпидемии пневмонии в Китае.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,3-62,36 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,35 руб. (+27,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 68,76 руб. (+28 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 27,86 копейки к уровню закрытия пятницы, до 65,23 рубля.

Доллар при этом оказался на 54,44 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,76 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги понедельника "гэпом" вниз к доллару и евро на фоне нефти, падающей пятый день подряд в связи с опасениями снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

Официальные данные показывают, что число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 2700 человек, при этом зарегистрировано уже 80 случаев летального исхода.

Власти страны продлили выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, стремясь ограничить распространение эпидемии.

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs. В результате нефть может подешеветь на $2,9 за баррель, ожидают эксперты.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени упала на 2,05% - до $58,66 за баррель. По итогам торгов в пятницу котировки снизились 2,18%. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,14% - до $53,03 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 2,52%.

В то время как эксперты Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия, как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка.

Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".