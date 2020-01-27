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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:53

Brent подешевела до трехмесячных минимумов из-за коронавируса

Brent подешевела до трехмесячных минимумов из-за коронавируса
Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти днем в понедельник опустились до минимума за более чем три месяца на сохраняющихся опасениях, что из-за вспышки новой инфекции в Китае ослабеет спрос на нефть в связи с ограничениями поездок.

Новый коронавирус в Китае

К 14:25 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $2,01 (3,31%) к уровням закрытия пятницы, до $58,68 за баррель. Утром контракт торговался у $59,29 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на $1,83 (3,36%), до $52,36 за баррель.

С начала вспышки пневмонии, вызванной новым китайским коронавирусом, инвесторы продают нефть и другое сырье, выводя средства из более рискованных активов.

"Избыток топлива в Китае может повлиять на остальной мир, и поэтому рынок занимает оборонительную позицию", - заявил Bloomberg глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия, как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка. Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".

"Нынешнее влияние на мировые рынки, включая нефть и другие сырьевые товары, вызвано, в первую очередь, психологическими факторами и очень негативными ожиданиями некоторых игроков, несмотря на очень ограниченное влияние на мировой спрос на нефть", - заявил он.

На утро понедельника число заразившихся в Китае составляло 2761 с учетом Тайваня и Гонконга. Погибли 80 заразившихся.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Brent WTI Китай Ухань Саудовская Аравия Goldman Sachs

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