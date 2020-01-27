Brent подешевела до трехмесячных минимумов из-за коронавируса

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти днем в понедельник опустились до минимума за более чем три месяца на сохраняющихся опасениях, что из-за вспышки новой инфекции в Китае ослабеет спрос на нефть в связи с ограничениями поездок.

К 14:25 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $2,01 (3,31%) к уровням закрытия пятницы, до $58,68 за баррель. Утром контракт торговался у $59,29 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на $1,83 (3,36%), до $52,36 за баррель.

С начала вспышки пневмонии, вызванной новым китайским коронавирусом, инвесторы продают нефть и другое сырье, выводя средства из более рискованных активов.

"Избыток топлива в Китае может повлиять на остальной мир, и поэтому рынок занимает оборонительную позицию", - заявил Bloomberg глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия, как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка. Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".

"Нынешнее влияние на мировые рынки, включая нефть и другие сырьевые товары, вызвано, в первую очередь, психологическими факторами и очень негативными ожиданиями некоторых игроков, несмотря на очень ограниченное влияние на мировой спрос на нефть", - заявил он.

На утро понедельника число заразившихся в Китае составляло 2761 с учетом Тайваня и Гонконга. Погибли 80 заразившихся.