Доллар поднялся выше 63 руб. впервые с 12 декабря на опасениях из-за нового вируса

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Доллар США на Московской бирже во второй половине дня в понедельник поднялся выше 63 руб./$1 впервые с 12 декабря 2019 года, евро торгуется вблизи 69,5 руб./EUR1 впервые с 6 января 2020 года.

Курс доллара США составил 63,015 руб./$1 в 18:17 по московскому времени, что на 94,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,42 руб./EUR1, поднявшись на 94 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 94,28 копейки - до 66,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сильно ускорил падение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне падения большинства мировых бирж из-за опасений разрастания эпидемии пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

Опасения за темпы роста глобальной экономики привели к падению рынка нефти шестую сессию подряд, что усилило давление на рубль. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:18 по Москве упала на 2,07% - до $58,65 за баррель, опустившись до уровней октября 2019 года. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,83% - до $53,2 за баррель.