"Нефтегазхолдинг" утвердил проект пробной эксплуатации Пайяхского месторождения

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "Нефтегазхолдинг" (НГХ) Эдуарда Худайнатова утвердил проект пробной эксплуатации Пайяхского нефтяного месторождения, сообщила газета "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", Роснедра одобрили этот проект в ноябре 2019 года. Проект, на который ссылается газета, предполагает, что на девятый год разработки месторождение достигнет пика добычи 50 млн тонн. Для этого нужно бурить почти 500 скважин в год.

В Минприроды "Ъ" подтвердили, что проект был утвержден, в НГХ не ответили на вопросы издания.

По итогам экспертизы проекта, подготовленного ООО "Сибнефтегазинновация 21 век" (принадлежит НГХ), Роснедра решили, что в течение семи лет в ходе пробной эксплуатации НГХ должен пробурить 3,3 тыс. скважин (из них 1568 добывающих, 1608 нагнетательных и др.), то есть в среднем более 470 скважин в год. Накопленная добыча нефти за это время составит 190 млн тонн.

Собеседники "Коммерсанта" считают, что привлечь такие буровые мощности и человеческие ресурсы в текущих условиях рынка будет затруднительно.

"Сибнефтегазинновация 21 век" оценила экономику разработки Пайяхи при средней цене $72 за баррель Urals (сейчас $59 за баррель). При ставке дисконтирования 15% чистый дисконтированный доход (NPV) НГХ составит лишь 27,4 млрд руб. при капвложениях 1,3 трлн руб. и дисконтированном доходе государства 1,99 трлн руб., срок окупаемости - 23,6 года. При ставке дисконтирования 10% показатели проекта выглядят несколько лучше: NPV - 418 млрд руб., капвложения - 1,9 трлн руб., окупаемость - 16,4 года.

"Эти расчеты были сделаны при действующих параметрах налоговой системы и не учитывают новые льготы для арктических проектов (переход на налог на дополнительный доход, предполагающий фактическое обнуление налога на добычу нефти в первые 12 лет эксплуатации месторождения). Льготы были согласованы предыдущим правительством и, по данным "Ъ", прошли правкомиссию по законопроектной деятельности, но формально правительство их еще не одобрило", - отмечает газета.

Пайяха должна войти в проект "Роснефти" "Восток Ойл" по интеграции новых месторождений Ванкорского кластера (Тагульское, Лодочное и Сузунское) и месторождений на севере Таймыра.

Проект "Пайяха" предполагает освоение 6 нефтегазовых месторождений. По данным последнего аудита, запасы Пайяхи по 2Р составляют 148 млн тонн. В конце мая 2019 года экспертиза ГКЗ утвердила объем запасов по всей группе месторождений в 1,2 млрд тонн.

В апреле 2019 года глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал президенту России Владимиру Путину о создании компанией Арктического кластера, в который были включены не только месторождения самой "Роснефти" на Таймыре, но и Западно-Иркинский участок, который находился тогда в нераспределенном фонде. При этом Арктический кластер предполагает создание общей транспортной инфраструктуры для активов "Роснефти" на Таймыре и Пайяхского проекта "Нефтегазхолдинга" и транспортировку нефти этих месторождений по Северному морскому пути.