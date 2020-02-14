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"Роснефть" перевела на "Восток Ойл" Западно-Иркинский участок

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Восток Ойл", принадлежащий "Роснефти", получил на баланс первую лицензию. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО 11 февраля получила лицензию № КРР 16631 НР. Как пояснили "Интерфаксу" в "Роснефти", это лицензия на Западно-Иркинский участок в Красноярском крае.

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Предполагается, что "Восток Ойл" получит месторождения Ванкорского кластера "Роснефти", участки Пайяхской группы (сейчас принадлежат "Нефтегазхолдингу" бизнесмена Эдуарда Худайнатова, экс-главе "Роснефти"), Восточно-Таймырские участки, активы ООО "Ермак Нефтегаз" (СП "Роснефти" и британской BP), Западно-Иркинский лицензионный участок и другие активы региона.

Общие запасы и ресурсы "Восток Ойла" "Роснефть" оценивала в 37 млрд б.н.э. Весь арктический кластер "Роснефти" может обеспечить добычу до 100 млн тонн нефти к 2030 году.

Недавно глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что "Восток Ойл" может стать крупным международным проектом, компания работает в этом направлении с индийскими и западными инвесторами. По его словам, общий объём инвестиций в этот проект на весь период его реализации составит более 10 трлн рублей, на первом этапе уже планируется около 2 трлн рублей.

В начале 2020 года "Роснефть" сообщила, что создаст с индийскими партнерами рабочую группу для согласования деталей в рамках проекта "Восток Ойл". Ранее министр нефти и газа Индии Хармендр Прадхан заявлял, что индийской стороной принято принципиальное решение об участии в проекте.

Консорциум из четырех индийских компаний (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corp. и Bharat Petroresources) подписал с "Роснефтью" необязывающие соглашения о сотрудничестве, подтвердив свою заинтересованность в проекте "Восток Ойл".

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% дочернего общества АО "Ванкорнефть", которое разрабатывает Ванкорское месторождение.

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются "Роснефть" и ВР).

Роснефть Восток Ойл Нефтегазхолдинг Красноярский край Западно-Иркинский участок Игорь Сечин Владимир Путин

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