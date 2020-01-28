Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом большинства blue chips на фоне отскока фондовых фьючерсов в США, проигнорировав продолжающиеся распродажи в Азии из-за распространения эпидемии пневмонии в Китае и других странах; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%, причем первый отыграл рубеж 3100 пунктов.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3101,6 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1552,08 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,4%.

Доллар просел до 62,84 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (+3,4% и +1,8% "префы", к 10:17 - +6,2% и +3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "Россетей" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "Распадской" (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%).

Просели акции ПАО "Полюс" (-1,5%), "Аэрофлота" (-0,9%).

Акции "Мечела" растут на фоне известий, что компания "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна подала в ФАС ходатайство о покупке 100% Эльгинского угольного проекта "Мечела". Газпромбанк (ГПБ) заинтересован в продаже 49% в проекте разработки Эльгинского месторождения компании "А-Проперти".

Зарубежные рынки

В США откат индексов в понедельник оказался сильнейшим за несколько месяцев из-за усиления обеспокоенности инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая. Dow Jones и S&P500 потеряли за день по 1,6%, что стало максимальным падением со 2 октября. Nasdaq Composite упал на максимальные с 23 августа 1,9%. При этом снижение Dow Jones длилось уже пятую сессию подряд, чего не происходило с августа.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Тем не менее, некоторые аналитики полагают, что "уханьская пневмония" стала дополнительным фактором для инвесторов, которые хотели выйти из акций после их сильного роста в 2019 году, отмечает MarketWatch.

Во вторник в Азии снижение индексов продолжилось (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, Китай не работает в связи с новогодними праздниками), однако отскакивают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,7%).

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515, сообщили власти страны.

В Японии подешевели акции производителей электроники и оборудования, в Южной Корее сильнее всего упали бумаги компаний, в том числе получающих прибыль за счет туристов из Китая.

Нефть утром во вторник делает попытки стабилизации после отката; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $58,51 за баррель (-0,1% и -2,3% в понедельник), мартовская цена WTI - $53,14 за баррель (без изменений и -1,8% накануне).