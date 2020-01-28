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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:35

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 4,5 тысячи

Более ста человек умерли

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 4,5 тысячи
Сотрудники скорой помощи дезинфицируют защитные очки после поездки в Ухань (провинция Хубэй, Китай)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Китае за прошедшие сутки число смертей от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 515, сообщили власти страны.

Новый коронавирус в Китае

На 24 человека выросло число смертельных случаев в китайской провинции Хубэй, там за сутки выявлено почти 1,3 тысячи новых заболевших. В административном центре провинции - городе Ухане, являющемся эпицентром вспышки заболевания, - скончались 22 человека, еще двое - в городе Тяньмэне.

При этом госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщил, что в большинстве случаев прогноз для пациентов благоприятный - особенно для молодых людей и детей.

Сутки назад китайские власти сообщали о 80 умерших и 2794 зараженных новым коронавирусом.

Новый коронавирус (2019-nCoV)

В декабре в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызываемой неизвестным ранее типом коронавируса. Инфекция быстро распространилась по стране, зарегистрированы единичные случаи заболевания за пределами Китая - в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии, Франции и ряде других стран. В России случаев заражения новым коронавирусом пока не выявлено.

Вирус оказался способен передаваться от человека к человеку, в том числе в течение инкубационного периода. 27 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы распространения коронавируса: в Китае уровень угрозы оценили как "очень высокий", на региональном и мировом уровне - как "высокий".

Накануне гонконгские эксперты оценили число зараженных коронавирусом в Ухане в 44 тысячи, включая тех, у кого симптомы пока не появились из-за инкубационного периода.

Китай Хубэй Ухань

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