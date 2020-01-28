Суд подтвердил обязанность "Победы" кормить пилотов бесплатно

Компания указывала, что во "Внуково" нет возможностей обеспечить экипажи едой с учетом их религиозных установок

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций, отклонивших жалобу авиакомпании "Победа", которая оспаривала приказ об обязанности обеспечить бесплатным питанием пилотов в дни полетов.

Лоукостер оспаривает предписание управления Ространснадзора по Центральному округу. 21 декабря 2018 года управление предписало компании устранить нарушение приказа Минтранса об обеспечении питанием членов экипажей.

Проверка авиакомпании обнаружила, что "Победа" не обеспечивала членов кабинного экипажа бесплатным питанием в дни полетов.

Перевозчик оспорил предписание суде. В иске "Победа" указала, что у нее "нет возможности обеспечивать бортовым питанием членов кабинных экипажей, поскольку в аэропорту "Внуково", где она базируется, отсутствует специализированная организация общественного питания, способная предоставить специальное питание бортпроводникам, основанное на религиозных убеждениях, медицинских показаниях, соблюдении особых режимов питания (веганство, сыроедение, халяль, кошер и т.д.)".

В связи с этим приказом гендиректора ООО "Авиакомпания "Победа" 27 сентября 2018 года изменен порядок обеспечения бортовым питанием членов кабинных экипажей, установлен размер компенсации в размере 105 руб. за каждый полетный час без учета НДС.

Суды пришли к выводу, что предписание Ространснадзора является законным и исполнимым. Также суды установили, что во "Внуково" есть возможность обеспечения членов экипажа бесплатным питанием.

"Обязанность обеспечить экипаж бесплатным питанием прямо предусмотрена специальной нормой права. При этом отказы от бесплатного рациона питания по вышеуказанным основаниям не могут свидетельствовать об отсутствии обязанности по предоставлению такого питания", - подчеркивается в судебных актах.