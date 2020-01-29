ВТБ сократил долю в "Трансконтейнере" настолько, насколько вырос пакет Абрамова/Абрамовича

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ВТБ сократил долю в ПАО "Трансконтейнер" до 24,47%.

Информация о текущей доле банка в железнодорожном операторе приведена по состоянию на 16 декабря на сайте последнего. Ранее ВТБ владел 24,84% акций "Трансконтейнера". Таким образом, доля сократилась примерно на 0,37 п.п.

При этом ранее сообщалось, что на близкие к этой цифре 0,36 п.п (до 25,1%) 16 декабря увеличился пакет акций, принадлежащий ООО "Енисей Капитал" - структуре Александра Абрамова и Романа Абрамовича. Доля "прочих" акционеров осталась прежней - 0,43%.

ВТБ выкупил у FESCO 24,84% акций "Трансконтейнера" в октябре 2018 года. Одновременно банк заключил поставочный форвард на продажу этого пакета акций стороннему инвестору. Его банк не называл. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" сообщало, что это "Енисей Капитал", причем в IV квартале 2019 года срок исполнения был продлен еще на максимум 12 месяцев.

"Трансконтейнер" владеет и управляет более 74 тыс. крупнотоннажных контейнеров, около 28 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, более 400 автомобилей и свыше 200 единиц погрузочной техники. Оператор имеет сеть терминалов в РФ (на 38 станциях) и в Словакии, а также доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.

В конце ноября 2019 года структура группы "Дело" Сергея Шишкарева - ООО "Дело-Центр" - выиграла аукцион по продаже 50% + 2 акции "Трансконтейнера", принадлежащих группе "Российские железные дороги", предложив 60,3 млрд руб. В то же время, в капитал управляющей компании "Дела" вошел "Росатом", декларируя идею развития перевозок по Северному морскому пути (СМП). Шишкарев при этом в преддверии обязательной оферты давал понять, что не против сохранения "Енисея" и ВТБ в числе акционеров "Трансконтейнера".