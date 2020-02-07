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Группа "Дело" решила сменить гендиректора "Трансконтейнера"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Дело", которая в декабре приобрела контроль над "Трансконтейнером", решила сменить гендиректора этой компании, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

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По их сведениям, Вячеслава Сараева может заменить президент FESCO Александр Исурин, который может оставить нынешний пост в середине февраля и перейти в "Трансконтейнер" в середине марта.

Слухи о возможной смене руководства "Трансконтейнера" появились в январе, но в группе "Дело" до сих пор это отрицали, напоминает газета.

По сведениям одного из источников издания, возможны и другие кадровые решения в "Трансконтейнере": в совет директоров компании может войти ее бывший руководитель Петр Баскаков, также в компанию могут прийти Павел Скачков из "Калашникова" и бывший совладелец банка "Финансово-промышленный капитал" Сергей Долгов.

Гендиректор УК "Дело" Игорь Яковенко оставит этот пост, оставшись на должности гендиректора "Делопортс", известно изданию. Сам он сказал "Коммерсанту", что такой информацией не владеет.

Гендиректором "Дела" станет Артем Поляков, говорят источники газеты. "В реальной управленческой структуре "Дела" Поляков станет первым исполнительным вице-президентом (пост президента занимает Сергей Шишкарев). Также в группе будут два старших вице-президента Андрей Ященко и Дмитрий Паньков (они уже указаны в этих должностях на сайте "Дела") и шесть простых вице-президентов", - пишет издание.

В группе "Дело" подтвердили изменения в ее руководстве, но перестановки в "Трансконтейнере" обсуждать отказались до их утверждения советом директоров.

Сейчас в совете директоров "Трансконтейнера" шесть человек от РЖД, чей пакет купило "Дело", и пять - от "Енисей Капитала" Романа Абрамовича и Александра Абрамова (контролируют 25,1% акций и представляют интересы ВТБ, владеющего 24,8%). По сведениям газеты, ближайшее заседание совета пройдет в феврале. 26 марта пройдет внеочередное собрание акционеров, на котором должен быть утвержден новый состав совета.

Группа "Дело" Сергея Шишкарева в ноябре выиграла аукцион и купила у РЖД 50% плюс две акции "Трансконтейнера" за 60,3 млрд рублей.

Дело Трансконтейнер РЖД Сергей Шишкарев Вячеслав Сараев Александр Исурин

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