Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения настроений на фондовых и сырьевых площадках благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с распространением нового коронавируса в Китае и за его пределами; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3123,61 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1578,22 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 62,33 рубля (+0,04 рубля).

Подорожали рублевые акции "Интер РАО" (+1,4%), "Россетей" (+1,1%), "Мечела" (+1%), "РусАла" (+0,9%), "Башнефти" (+0,9%), "Яндекса" (+0,8%), "Ростелекома" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-1,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%).

В США индексы во вторник выросли на фоне некоторого ослабления опасений, связанных с распространением нового коронавируса в КНР и за ее пределами, которые днем ранее спровоцировали максимальное с октября падение индексов Dow Jones и S&P 500.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 6 тыс. человек, более 130 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Глобальные усилия по сдерживанию распространения нового коронавируса активизировались. США повысили оценку уровня опасности для поездок в КНР до максимального уровня и собрались эвакуировать граждан из Уханя; сети ресторанов и кофеен, а также ритейлеры сообщили о приостановке работы своих точек в китайских городах, многие крупные корпорации приняли меры для защиты персонала в Азии.

В центре внимания трейдеров - квартальные результаты американских компаний, притом что сезон корпоративной отчетности набирает обороты.

В среду в Азии динамика индексов смешанная, учитывая, что Гонконг вернулся к работе после новогодних праздников акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng упал на 2,8%, отыгрывая откат мировых рынков начала недели, Китай не работает до 3 февраля), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом выразил уверенность в том, что Китай сумеет остановить распространение коронавируса, сообщает телеканал CGTN.

По его данным, глава ВОЗ "со своей стороны высоко оценил быструю идентификацию последовательности генома и серию мер, направленных на обуздание вспышки вируса".

Нефть в среду дорожает на информации о снижении запасов в США, а также на ожиданиях, что страны ОПЕК+ могут принять меры для поддержки цен на нефть; Brent утром находится на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $59,4 за баррель (+1% и +0,3% накануне), мартовская цена WTI - $53,99 за баррель (+1% и +0,6% во вторник).

Согласно вышедшим во вторник данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,27 млн баррелей. Данные Минэнерго США о запасах выйдут в среду в 18:30 по московскому времени. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на прошлой неделе на 1,29 млн баррелей.

Данные API несколько отвлекли внимание трейдеров от вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что страны ОПЕК+ могут продлить срок действия соглашения об ограничении добычи.

По данным источников Reuters, ОПЕК+ может рассмотреть возможность более существенного сокращения добычи в случае, если распространение коронавируса приведет к резкому падению спроса на нефть.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в среду возможно продолжение повышения акций в рамках отскока. Хорошая отчетность Apple в США стала поводом к некоторому оживлению на рынке акций Штатов, что способствует снижению волатильности на мировых рынках в целом. Вместе с тем, фактор "уханьского вируса", по всей вероятности, останется сдерживающим для покупателей на рынках акций какое-то время (число инфицированных превысило 6 тыс., зафиксировано 132 летальных исхода). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося снижения доллара, но сильное движение выглядит маловероятным.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынкам хватило пары сессий, чтобы отыграть свои страхи по поводу нового коронавируса в Китае. Пока масштабы не столь угрожающие, да и фармацевты работают над вакциной - как в РФ, так и в КНР. Влияние коронавируса на экономику Китая, безусловно, будет, но и вероятная победа над вирусом лишь укрепит веру населения Поднебесной в свое государство.

Внешний фон в среду можно назвать слабо позитивным. Рост котировок нефти и металлов больше говорит о принятии риска, чем о бегстве от него. Статистика вспышки коронавируса в КНР свидетельствует, что она больше походит на эпидемию гриппа, чем на что-либо более опасное. Тем не менее, меры предосторожности принимаются во всем мире. South China Morning Post сообщает, что в Гонконге уже разработана вакцина против коронавируса, но потребуется какое-то время на клинические испытания. Иными словами, проблема нового коронавируса перестает быть "страхом" для рынков и становится лишь одним из факторов влияния на экономику КНР.

Российский рынок акций в среду утром может подрасти благодаря относительно спокойным внешним рынкам, а также дорожающей нефти. Рубль продолжит возвращать свои потерянные позиции, так как среди рискованных активов он остается одним из самых доходных, считает Кочетков.