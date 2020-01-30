Квартальная выручка Facebook выросла на 25%

Количество пользователей соцсети выросло за год до до 2,5 млрд человек

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Компания Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, в IV квартале 2019 года увеличила чистую прибыль на 7%, до $7,349 млрд, или $2,56 в расчете на акцию. Ее выручка взлетела на 25% - до $21,082 млрд против $16,914 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали квартальную прибыль на уровне $2,53 на акцию при выручке в $20,9 млрд.

После публикации отчета котировки Facebook снизились на дополнительных торгах в среду на 7%.

За 2019 год количество пользователей соцсети, которые заходят в свой аккаунт не реже раза в месяц, выросло на 8%, до 2,5 млрд человек. Пользователей, которые заходят в Facebook ежедневно, стало на 9% больше - 1,66 млрд. Аналитики ожидали роста этих аудиторий соответственно до 2,49 млрд и 1,65 млрд человек.

По оценкам компании, около 2,26 млрд человек пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно и порядка 2,89 млрд человек хотя бы раз в месяц. Эти показатели выросли за год соответственно на 11% и 9%.

Средняя выручка в расчете на пользователя составляла в октябре-декабре $8,52.

Доходы Facebook от рекламы в четвертом квартале выросли на 25% - до $21,082 млрд. Доля выручки от рекламы на мобильных устройствах в общем показателе рекламных доходов увеличилась до 94% с 91% годом ранее.

Расходы компании выросли на 34%, до $12,224 млрд.

Штат Facebook за год вырос на 26%, до 44 940 человек.

Капитализация компании за последние 12 месяцев увеличилась более чем на 48% и составляет сейчас около $620 млрд. Фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил около 22%.