Крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие компании начали отказываться от размещения рекламы в Facebook из-за недовольства тем, как администраторы соцсети борются с разжиганием ненависти. 26 июня о таком решении объявил один из крупнейших мировых поставщиков товаров повседневного спроса Unilever, пишет The Wall Street Journal.

Перед этим о бойкоте Facebook объявил Verizon Communications. Позднее отказаться от рекламы в соцсети решили и другие крупные рекламодатели, в том числе Coca-Cola, Diageo и Starbucks.

Unilever также отказался от рекламы в Twitter и Instagram по меньшей мере до конца года, объяснив, что, "учитывая нынешнюю поляризацию и предстоящие в США выборы, необходимо усиление мер в области контроля сообщений, разжигающих ненависть".

Компания, являющаяся одним из крупнейших рекламодателей в мире, планирует перенаправить средства, сэкономленные на рекламе в соцсетях, на рекламу в СМИ. По данным Pathmatics Inc., в прошлом году Unilever потратила на рекламу в Facebook $42,3 млн.

Coca-Cola отказалась от расходов на рекламу в социальных сетях, включая Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, на 30 дней начиная с 1 июля.

"В мире нет места расизму, и в соцсетях нет места расизму", - заявил глава Coca-Cola Джеймс Куинси.

Бойкот рекламы в Facebook начался по призыву правозащитных организаций, в том числе Anti-Defamation League и NAACP, отказаться от расходов на рекламу в соцсети в июле. Правозащитники считают, что Facebook не достиг достаточного прогресса в борьбе с враждебными высказываниями и дезинформацией.

Соцсеть придерживалась позиции, что политические высказывания, включая комментарии президента США Дональда Трампа, не должны проходить проверку на фактологические ошибки и удаляться с платформы. По мнению ее руководства, читатели имеют право на получение всех сообщений политических лидеров, без их фильтрации.

26 июня основатель и основной акционер Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть начнет отмечать политические публикации, нарушающие ее правила, и примет другие меры для борьбы с оказанием давления на избирателей и оскорблением меньшинств. В компании подчеркнули, что это решение принято не под давлением бизнеса, а в связи с подготовкой к президентским выборам в США. Искусственный интеллект позволяет выявлять около 90% нарушающих правила публикации еще до того, как об этом сообщают пользователи, отметили в Facebook.

Акции Facebook в минувшую пятницу подешевели на 8,3%. Стоимость доли Марка Цукерберга упала на $7,2 млрд, отмечает Bloomberg. Глава Facebook опустился на четвертое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, уступив третье место французскому миллиардеру Бернар Арно, контролирующему крупнейшего мирового производителя товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Доходы от рекламы в 2019 году составили 99% выручки компании, которая составила $70,7 млрд, напоминает Daily Telegraph, но высказывает мнение, что соцсеть едва ли пострадает от бойкота: реклама в ней продается на автоматических аукционах, так что ушедших рекламодателей заменят другие.

После расследования сообщений о российском вмешательстве во внутреннюю политику в США, в том числе путем размещения в соцсетях политической рекламы для точечно таргетированной аудитории, в Facebook пообещали публиковать информацию о заказчиках такой рекламы.