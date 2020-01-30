Рубль открыл торги "гэпом" вниз к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в четверг утром; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets (EM) и падающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,8-62,9 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,89 руб./$1 (+34,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 69,23 руб./EUR1 (+36 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 35,31 копейки к уровню закрытия среды, до 65,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 49,41 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 55,36 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги четверга "гэпом" вниз к доллару и евро вслед за валютами emerging markets, падающими на сигналах того, что Федеральная резервная система (ФРС) США не намерена менять денежно-кредитную политику в ближайшее время.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в заявлении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29 января. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Беспокойство участников рынков также связано с эпидемией коронавируса в Китае.

Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил в среду, 29 января, что экономика США находится в хорошей форме, отметив, однако, некоторые сомнения в отношении ее перспектив в связи с распространением нового коронавируса.

"Это серьезный вопрос, - заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания FOMC, комментируя вспышку пневмонии в Китае. - Вероятно, мы увидим некоторое ухудшение деловой активности в КНР и, возможно, глобальной активности. Нам остается лишь занять выжидательную позицию, чтобы оценить последствия для мировой экономики".

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода. Скончались 170 человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются из-за связанных с коронавирусом опасений, а также из-за повышения запасов в США. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве понизились на 1,19% - до $58,21 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опускаются к этому времени на 1,16% - до $52,71 за баррель. С начала января WTI подешевела примерно на 14%.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,548 млн баррелей. Это максимальное повышение с 1 ноября. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали гораздо менее значительное увеличение - на 1,4 млн баррелей.

При этом Американский институт нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, сообщил о сокращении запасов на 4,3 млн баррелей.

Резервы бензина в США на прошлой неделе увеличились на 1,203 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов упали на 1,289 млн баррелей, согласно официальным данным.