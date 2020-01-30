Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода, сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 38 смертельных случаев, 37 проходятся на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения заболевания, один - на провинцию Сычуань.

Всего с декабря прошлого года в стране зафиксировано 7 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

При этом в Хубэе зафиксировано 4586 больных, 2261 из них - в административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться, его жертвами в провинции стали 162 человека, 129 - в Ухане.

На китайских территориях за пределами материковой части страны зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 10 - в Гонконге, семь - в Макао и восемь - на Тайване, сообщило ведомство.