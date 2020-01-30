Промсвязьбанк в 2019 году получил 24 млрд рублей прибыли по РСБУ

Банк обслуживает пока чуть больше половины контрактов гособоронзаказа

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ), на базе которого создается банк для обслуживания гособоронзаказа (ГОЗ), в 2019 году, по предварительным данным, получил 24,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 12,4 млрд рублей убытка за 2018 год, говорится в сообщении кредитной организации.

В конце 2019 года был подписан федеральный закон, определяющий ПСБ в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Банк сейчас обслуживает более 50% контрактов ГОЗ, планирует довести эту долю до 70% в течение двух последующих лет.

"Задачи на 2020 год достаточно амбициозны - мы будем продолжать активно наращивать долю обслуживания контрактов ГОЗ и развивать все рыночные сегменты", - приводятся слова главного финансового директора ПСБ Евгения Смирнова в сообщении.

Банк объясняет рост прибыли в 2019 году увеличением чистого процентного дохода (на 34% - до 54,1 млрд рублей) и восстановлением чистого комиссионного дохода (рост на 23%).

"Активное наращивание работающего кредитного портфеля в 2019 году не смогло полностью компенсировать снижение процентных ставок на рынке, что привело к сокращению чистой процентной маржи с 3,1% в 2018 году до 2,9% в отчетном периоде", - отмечает банк.

Активы ПСБ за 2019 год выросли на 54% и достигли 1,9 трлн рублей.

Кредитный портфель после вычета резервов в 2019 году увеличился на 82% - до 956 млрд рублей. При этом корпоративный кредитный портфель после вычета резервов вырос на 85% - до 791 млрд рублей, розничный - на 71% - до 165 млрд рублей.

Банк в 2019 году нарастил портфель ценных бумаг в 2,3 раза - до 571 млрд рублей, в основном за счет роста вложений в облигации Банка России и ОФЗ. При этом в четвертом квартале 2019 года портфель ценных бумаг вырос почти вдвое, в основном за счет замещения депозита ЦБ его облигациями.

Средства на счетах клиентов на 1 января 2020 года составили 1,5 трлн рублей, увеличившись за год на 52%. Объем средств на счетах юридических лиц вырос на 78% - до 1,084 трлн рублей, физических лиц - на 12% - до 428 млрд рублей.

Собственный капитал банка на 1 января 2020 года достиг 178 млрд рублей, что на 48 млрд рублей больше, чем на 1 января 2019 года. Прирост капитала произошел за счет прибыли 2019 года и докапитализации банка в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что ПСБ в конце 2019 года получил 99% акций Связь-банка, планирует завершить его присоединение к середине 2020 года.