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Подписан закон о наделении Промсвязьбанка полномочиями опорного банка для ОПК

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наделении Промсвязьбанка (ПСБ) полномочиями опорного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Данный закон, принятый Госдумой 12 декабря и одобренный Советом Федерации 23 декабря этого года, размещен на интернет-портале правовой информации.

В законе ПСБ определяется как "опорный банк для оборонно-промышленного комплекса", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ, а государственный заказчик (Минобороны) должен определять государственные контракты на сумму, которую укажет правительство и банковское сопровождение которых проводит ПСБ.

Уточняется, что продажа и иные способы отчуждения акций ПСБ, находящихся в собственности РФ, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается.

Объем заказов, передаваемых ПСБ от общего объема ГОЗ, в законе не уточняется; поясняется, что выбор уполномоченного банка не осуществляется в том случае, если в соответствии с решением правительства банковское сопровождение передаётся в ПСБ.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что около 70% объема денежных средств, которые предназначаются для финансирования ГОЗ, планируется разместить на счетах ПСБ, остальное будет распределено среди других уполномоченных банков.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Владимир Путин Промсвязьбанк

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