Евро поднялся выше 70 руб. впервые с 16 декабря

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Евро на Московской бирже вечером в четверг поднялся выше 70 руб./EUR1 впервые с 16 декабря, доллар торгуется вблизи 63,5 руб./$1 впервые с 11 декабря 2019 года.

Курс доллара США составил 63,465 руб./$1 в 18:54 МСК, что на 92,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,01 руб./EUR1, поднявшись на 1,14 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,02 рубля - до 66,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сильно ускорил падение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне падения большинства мировых бирж и валют emerging markets из-за опасений разрастания эпидемии пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

Опасения за темпы роста глобальной экономики привели к сильному падению рынка нефти. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:54 МСК упала на 2,38% - до $57,51 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 2,29% - до $52,11 за баррель.