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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:37

Utair начала внеплановую дезинфекцию самолетов, которыми летали граждане КНР

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Utair сообщила, что с 1 февраля начала проводить внеплановую дезинфекцию всех самолетов, в которых в течение последних семи дней летали граждане Китая. Дезинфекция будет еженедельной, пообещал перевозчик.

За счет этого компания рассчитывает сделать "внутреннее пространство лайнеров" безопасным для пассажиров. Кроме того, в самолетах проводится ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств.

В самолетах компания заменила влажные салфетки на антибактериальные, обычное мыло — на бактерицидное. С 4 февраля всем пассажирам будут выдавать медицинские маски. В помещениях, где хранятся пледы и подушки, пройдет дополнительная дезинфекция, а стирать их будут с усиленным дезинфицирующим средством.

Перевозчик также пообещал усилить санитарные меры в аэропортах и на производстве бортового питания.

Из-за вспышки нового коронавируса в Китае Россия с 1 февраля ограничила регулярное ависообщение с Китаем, оставив только рейсы "Аэрофлота" и нескольких китайских перевозчиков, которые летают в "Шереметьево". Отправка туристов в Китай была приостановлена еще в январе, туроператоры к 4 февраля вывезли из КНР всех организованных туристов.

Utair Китай Аэрофлот Шереметьево

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