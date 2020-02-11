Минтранс оценил убытки авиакомпаний из-за коронавируса в 1,6 млрд рублей

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс предложил выделить авиакомпаниям 1,6 млрд рублей, чтобы компенсировать их потери из-за запрета рейсов в Китай, сообщил замруководителя министерства Александр Юрчик. Он уточнил, что эту сумму ведомство рассчитало вместе с перевозчиками.

Минфин не согласен с методикой расчета, так что сумма, скорее всего, будет скорректирована, добавил он. Дискуссию с финансово-экономическим блоком правительства по формуле расчета он назвал "очень непростой".

"С нашей точки зрения, например, убытки - от того, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно. С точки зрения Минфина, это не убытки, потому что авиакомпания может поставить их на другие рейсы, - сказал замминистра. - Она конечно поставит, но, во-первых, сейчас низкий сезон, во-вторых, пройдет полтора-два месяца, пока она встанет на другие направления".

Глава Минтранса Евгений Дитрих ранее говорил, что его ведомство 3 февраля направило в Минфин подготовленную оценку прямых убытков авиакомпаний для выплат им компенсаций из бюджета.

Из-за вспышки коронавируса в Китае правительство с 14 февраля запретило чартерные перевозки между Россией и Китаем и большую часть регулярных рейсов. До 4 февраля авиакомпании только вывозили российских туристов из КНР.

С 1 февраля в расписании остались только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта "Шереметьево". До запрета в Китай летали также S7, "Уральские авиалинии", "ИрАэро", "Якутия", "Аврора", NordStar, AZUR air, Nordwind, "Икар", IFly и Royal Flight.

5 февраля стало также известно, что с предыдущего дня запрещены все транзитные перелеты через Россию иностранцев, прибывающих из Китая.