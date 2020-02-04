ФНБ в январе вырос на 67,5 млрд рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 2020 года составил 7 трлн 840 млрд 545 млн рублей, или 6,9% ВВП, что эквивалентно $124,382 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

Месяцем ранее, на 1 января 2020 года, объем ФНБ был равен 7 трлн 773 млрд 62,6 млн рублей, или 6,9% ВВП, что эквивалентно $125,563 млрд. Таким образом, за январь его объем увеличился на 67,48 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 февраля размещено $45 млрд 367,5 млн, 39 млрд 57,7 млн евро, 7 млрд 652,5 млн фунтов стерлингов и 104,5 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 570,814 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 206,596 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 февраля составил эквивалент 6 трлн 197,31 млрд рублей, или $98,314 млрд (5,5% ВВП).

ВЭБ.РФ в январе текущего года досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2019 годах для покупки и лизинга вагонов Московского метро (КЖЦ-1) и (КЖЦ-2), на сумму 98 млн рублей и 6,5 млн рублей соответственно.

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ с 1 по 31 января 2020 года составила 67,483 млрд рублей, в том числе по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - 59,443 млрд рублей; по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств - 3,391 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией инфраструктурных проектов - 4,649 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ, пересчитанного в доллары США, с 15 по 31 января 2020 года составила $235,8 млн, что эквивалентно 14,864 млрд рублей.

В январе 2020 года в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на депозитах в ВЭБ.РФ - в сумме 2,037 млрд рублей (эквивалентно $33,24 млн), в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов - 277,4 млн рублей (эквивалентно $4,52 млн).

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2020 году составил 2,314 млрд рублей (эквивалентно $37,75 млн).